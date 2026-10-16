A Polícia Federal deflagrou, nessa quinta-feira, 15, a Operação Carga Invisível, para combater o contrabando de cigarros de origem paraguaia no Sudoeste de Minas Gerais. Franca também foi alvo de mandado de busca e apreensão durante a ação.

Além de Franca, foram cumpridos mandados em imóveis de Cássia e Itaú de Minas, em Minas Gerais. Ao todo, foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão nas três cidades.

A investigação começou após uma prisão em flagrante realizada pela Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais na rodovia MG-050. Na ocasião, foram apreendidos 1.255 pacotes de cigarros transportados sem autorização legal.