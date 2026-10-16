Um homem foi atropelado por um carro na tarde dessa quinta-feira (15), na avenida Willian Azzuz, no Jardim Redentor, na região norte de Franca. O acidente foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que a motorista de um Chevrolet Corsa seguia pela avenida e o homem tentou atravessar a via. Ele teria acreditado que conseguiria passar antes da chegada do veículo, mas acabou sendo atingido.

Com o impacto, a vítima sofreu escoriações e ficou confusa. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos no local.