16 de outubro de 2026
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TRÂNSITO

Pedestre é atingido por carro ao atravessar avenida em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Vítima bateu no para-brisas do carro e foi socorrida pelo Samu
Vítima bateu no para-brisas do carro e foi socorrida pelo Samu

Um homem foi atropelado por um carro na tarde dessa quinta-feira (15), na avenida Willian Azzuz, no Jardim Redentor, na região norte de Franca. O acidente foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que a motorista de um Chevrolet Corsa seguia pela avenida e o homem tentou atravessar a via. Ele teria acreditado que conseguiria passar antes da chegada do veículo, mas acabou sendo atingido.

Com o impacto, a vítima sofreu escoriações e ficou confusa. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos no local.

Na sequência, o homem foi encaminhado ao Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz”.

As circunstâncias do atropelamento devem ser apuradas.

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