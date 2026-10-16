A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca prendeu dois homens durante uma operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro nesta sexta-feira, 16. Foram apreendidas mais de 7 mil porções de cocaína, além de crack, maconha e outros materiais, além de uma caminhonete de luxo, avaliada em R$ 180 mil.

Segundo a Polícia Civil, o valor estimado dos entorpecentes ultrapassa R$ 200 mil. O principal investigado é apontado como um dos fornecedores de drogas da Vila Gosuen, na região conhecida como Puxa-Faca.

De acordo com o delegado Gabriel Fernando Tomaz, responsável pela investigação, o trabalho começou após a identificação de um homem suspeito de abastecer uma região movimentada pelo tráfico em Franca.