Franca deve continuar com tempo instável nesta sexta-feira, 16, com possibilidade de pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite. A previsão da Climatempo indica que as precipitações ainda podem ocorrer no sábado, 17, mas a tendência é de melhora no domingo, 18, quando o sol deve aparecer entre nuvens.
O cenário prolonga uma primeira quinzena de outubro marcada pela chuva no município. Segundo levantamento publicado pelo Portal GCN/Sampi com base nos dados horários da estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Franca acumulou 100,6 milímetros de precipitação entre os dias 1º e 15 de outubro. Houve registro de chuva em todos os 15 dias analisados.
Sexta-feira terá possibilidade de pancadas
Nesta sexta-feira, os termômetros devem variar entre 18°C e 25°C em Franca. O dia deve ter sol entre muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva principalmente durante a tarde e à noite. O acumulado chega a 13,2 mm.
A instabilidade ocorre em um cenário de aumento das chuvas em diferentes regiões do estado de São Paulo. Segundo a Climatempo, a combinação de elevada umidade atmosférica, áreas de baixa pressão e a formação de uma frente fria favorece a ocorrência de precipitações.
Sábado ainda pode ter chuva
No sábado, a previsão indica temperaturas entre 18°C e 24°C, com períodos de sol entre nuvens e possibilidade de chuva rápida durante o dia e à noite. A probabilidade de precipitação é de 92%, com volume estimado de 9,8 milímetros, conforme a atualização da Climatempo.
Já no domingo, a tendência é de tempo mais firme. A previsão aponta mínima de 16°C e máxima de 25°C, com sol entre algumas nuvens e sem chuva prevista. As condições, porém, podem mudar conforme as atualizações meteorológicas.
Franca teve chuva em todos os dias da primeira quinzena
O volume acumulado nos primeiros 15 dias de outubro foi marcado por episódios de precipitação mais intensa. De acordo com o levantamento do GCN/Sampi, o maior acumulado diário registrado no período foi de 21 milímetros, em 15 de outubro. Na ocasião da extração dos dados, o registro ainda era parcial, com informações disponíveis até as 8h.
A chuva mais intensa ocorreu entre a noite de 14 de outubro e a madrugada do dia seguinte, quando foram registrados 21 milímetros em quatro horas. O pico chegou a 12,6 milímetros em uma única hora.
Além da precipitação, a estação do Inmet registrou máxima de 33,2°C em 9 de outubro e mínima de 16,6°C na madrugada de 15 de outubro.
Com a possibilidade de novas pancadas nesta sexta-feira e no sábado, a orientação é acompanhar as atualizações da previsão do tempo, especialmente para deslocamentos e atividades ao ar livre.
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