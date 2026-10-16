Franca deve continuar com tempo instável nesta sexta-feira, 16, com possibilidade de pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite. A previsão da Climatempo indica que as precipitações ainda podem ocorrer no sábado, 17, mas a tendência é de melhora no domingo, 18, quando o sol deve aparecer entre nuvens.

O cenário prolonga uma primeira quinzena de outubro marcada pela chuva no município. Segundo levantamento publicado pelo Portal GCN/Sampi com base nos dados horários da estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Franca acumulou 100,6 milímetros de precipitação entre os dias 1º e 15 de outubro. Houve registro de chuva em todos os 15 dias analisados.

Sexta-feira terá possibilidade de pancadas

Nesta sexta-feira, os termômetros devem variar entre 18°C e 25°C em Franca. O dia deve ter sol entre muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva principalmente durante a tarde e à noite. O acumulado chega a 13,2 mm.