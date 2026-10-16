Uma tempestade atingiu Franca entre 3h e 5h da madrugada desta sexta-feira, 16, com muitos raios, trovões e rajadas de vento. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os ventos chegaram a 45 km/h e o volume de chuva registrado foi de 13 milímetros.
A chuva provocou a queda de uma árvore na rua Doutor Washington Luiz, via que termina na avenida Hélio Palermo. A árvore atingiu e danificou equipamentos de uma academia ao ar livre instalada na praça.
Moradores das proximidades perceberam a situação somente na manhã desta sexta-feira e aguardavam a retirada da árvore.
Previsão do tempo
De acordo com a Climatempo, a instabilidade deve continuar em Franca nesta sexta-feira, 16, e no sábado, 17, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas.
Nesta sexta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens, além de chuva rápida durante o dia e à noite. As temperaturas devem variar entre 18°C e 25°C, com volume de chuva estimado em 13,2 milímetros.
No sábado, a previsão também indica chuva e trovoadas, com períodos de sol entre nuvens. A mínima prevista é de 18°C e a máxima, de 24°C, com acumulado estimado em 9,8 milímetros.
Já no domingo, 18, o tempo deve ficar mais estável. A previsão aponta sol com algumas nuvens, sem chuva, e temperaturas entre 16°C e 25°C.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.