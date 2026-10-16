Uma tempestade atingiu Franca entre 3h e 5h da madrugada desta sexta-feira, 16, com muitos raios, trovões e rajadas de vento. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os ventos chegaram a 45 km/h e o volume de chuva registrado foi de 13 milímetros.

A chuva provocou a queda de uma árvore na rua Doutor Washington Luiz, via que termina na avenida Hélio Palermo. A árvore atingiu e danificou equipamentos de uma academia ao ar livre instalada na praça.

Moradores das proximidades perceberam a situação somente na manhã desta sexta-feira e aguardavam a retirada da árvore.

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