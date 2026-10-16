16 de outubro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 16, em Franca:

Nome: Abigail Veronez dos Santos 
Idade: 71 anos
Local do velório: São Vicente, sala 11
Funerária: Santa Bárbara 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Venilton José Braga 
Idade: 63 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Silza Elaine do Prado Souza 
Idade: 50 anos 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Wagner Alexandre Lopes 
Idade: 56 anos
Local do velório: Igreja São Judas Tadeu
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Maria Divina de Souza 
Idade: 78 anos 
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1 
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 14h30

Nome: Abigail de Andrade Gonzaga  
Idade: 69 anos 
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2 
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 13h

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