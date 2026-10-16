Veja o obituário desta sexta-feira, 16, em Franca:

Nome: Abigail Veronez dos Santos

Idade: 71 anos

Local do velório: São Vicente, sala 11

Funerária: Santa Bárbara

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Venilton José Braga

Idade: 63 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h