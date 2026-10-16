Veja o obituário desta sexta-feira, 16, em Franca:
Nome: Abigail Veronez dos Santos
Idade: 71 anos
Local do velório: São Vicente, sala 11
Funerária: Santa Bárbara
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Venilton José Braga
Idade: 63 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Silza Elaine do Prado Souza
Idade: 50 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Wagner Alexandre Lopes
Idade: 56 anos
Local do velório: Igreja São Judas Tadeu
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Maria Divina de Souza
Idade: 78 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h30
Nome: Abigail de Andrade Gonzaga
Idade: 69 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
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