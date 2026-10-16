Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa quinta-feira, 15, no Parque Vicente Leporace, na zona norte de Franca. O companheiro dela fugiu ao perceber que a Polícia Militar havia encontrado entorpecentes na residência.
Durante a ocorrência, policiais da Força Tática apreenderam uma grande quantidade de maconha, porções de cocaína, uma balança de precisão e uma planta de maconha cultivada no quintal do imóvel.
A equipe foi até o endereço para localizar uma mulher procurada pela Justiça. No local, os policiais encontraram uma moradora com características semelhantes às da pessoa procurada. Ela informou outro nome e negou que a mulher procurada residisse na casa.
Durante as buscas, os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha e uma balança de precisão sobre a mesa da cozinha. Outros entorpecentes estavam guardados dentro de um guarda-roupa.
No veículo da suspeita, foram apreendidas duas porções de cocaína e uma de maconha. No quintal, a equipe também localizou um pé de maconha.
Companheiro fugiu
O companheiro da mulher estava na residência e fugiu ao perceber que os policiais haviam encontrado as drogas. Ele atravessou a rodovia Cândido Portinari e seguiu em direção à Vila Santa Terezinha.
A mulher foi presa em flagrante e encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça.
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