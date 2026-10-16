16 de outubro de 2026
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DROGAS

Marido foge de ação da PM e mulher é presa por tráfico em Franca

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo/GCN
Caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Franca
Caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Franca

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa quinta-feira, 15, no Parque Vicente Leporace, na zona norte de Franca. O companheiro dela fugiu ao perceber que a Polícia Militar havia encontrado entorpecentes na residência.

Durante a ocorrência, policiais da Força Tática apreenderam uma grande quantidade de maconha, porções de cocaína, uma balança de precisão e uma planta de maconha cultivada no quintal do imóvel.

A equipe foi até o endereço para localizar uma mulher procurada pela Justiça. No local, os policiais encontraram uma moradora com características semelhantes às da pessoa procurada. Ela informou outro nome e negou que a mulher procurada residisse na casa.

Durante as buscas, os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha e uma balança de precisão sobre a mesa da cozinha. Outros entorpecentes estavam guardados dentro de um guarda-roupa.

No veículo da suspeita, foram apreendidas duas porções de cocaína e uma de maconha. No quintal, a equipe também localizou um pé de maconha.

Companheiro fugiu

O companheiro da mulher estava na residência e fugiu ao perceber que os policiais haviam encontrado as drogas. Ele atravessou a rodovia Cândido Portinari e seguiu em direção à Vila Santa Terezinha.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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