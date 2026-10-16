Um homem procurado pela Justiça por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa foi preso pela Polícia Militar durante a Operação Delegada no distrito de São Benedito da Cachoeirinha, em Ituverava, na noite dessa quinta-feira, 15.
Segundo a PM, os policiais se aproximaram um Hyundai HB20 ocupado por quatro pessoas em um posto de combustíveis. Ao perceberem a chegada da viatura, os ocupantes demonstraram nervosismo e deixaram o local sem abastecer o veículo, o que motivou a abordagem.
Durante a busca pessoal e a vistoria no carro, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, consultas aos sistemas policiais apontaram registros criminais envolvendo os abordados. Questionados, eles disseram que estavam em um rancho no município de Miguelópolis.
Mandado de prisão
Na sequência, os policiais mantiveram contato com equipes de Batatais, que repassaram informações sobre um mandado de prisão preventiva contra um dos homens no veículo.
Conforme as informações policiais, a ordem judicial foi expedida por condenações por tráfico de drogas e organização criminosa.
O homem também era investigado em procedimentos envolvendo supostas ameaças e intimidações contra profissionais da segurança pública. Segundo informações constantes no mandado, essas ações teriam sido praticadas a mando de integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital).
Após a confirmação do mandado, a ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Ituverava, onde a captura foi ratificada pela autoridade policial. O homem permaneceu à disposição da Justiça.
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