Um homem procurado pela Justiça por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa foi preso pela Polícia Militar durante a Operação Delegada no distrito de São Benedito da Cachoeirinha, em Ituverava, na noite dessa quinta-feira, 15.

Segundo a PM, os policiais se aproximaram um Hyundai HB20 ocupado por quatro pessoas em um posto de combustíveis. Ao perceberem a chegada da viatura, os ocupantes demonstraram nervosismo e deixaram o local sem abastecer o veículo, o que motivou a abordagem.

Durante a busca pessoal e a vistoria no carro, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, consultas aos sistemas policiais apontaram registros criminais envolvendo os abordados. Questionados, eles disseram que estavam em um rancho no município de Miguelópolis.

Mandado de prisão