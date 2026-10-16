Uma confusão envolvendo a ex e a atual companheira do jogador Georginho de Paula, do Mogi Basquete, marcou as comemorações do título do Campeonato Paulista de Basquete, conquistado pela equipe mogiana na noite desta quinta-feira, 15, em Franca.
De acordo com uma publicação do perfil OTD Oficial nas redes sociais, as duas mulheres teriam se envolvido em uma briga dentro da quadra do ginásio Pedrocão, após a vitória do Mogi. O resultado garantiu o título estadual ao time visitante, que fechou a série final em 3 a 1.
Nas imagens, o jogador tenta separá-las, e o seu troféu de melhor jogador das finais terminou quebrado.
Ainda segundo a publicação, Georginho, eleito o MVP das finais, deixou a quadra e foi para o vestiário sem conceder entrevistas à imprensa.
Georginho se manifesta
O jogador comentou a publicação e contestou a versão de que as duas mulheres teriam brigado. “Brigarem não, minha esposa foi agredida por uma pessoa que não deveria estar ali, sem motivo”, escreveu Georginho no comentário.
Outras pessoas questionaram a razão de a ex estar em quadra.
Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o relacionamento entre a ex e a atual companheira teria sido um dos motivos da saída do jogador de Franca.
Mogi conquista o título em Franca
Dentro de quadra, Georginho foi o principal pontuador da partida decisiva, com 21 pontos. Com a vitória por 68 a 53, o Mogi conquistou o Campeonato Paulista de 2026 e se vingou da derrota para o Franca na final do ano passado.
A equipe francana jogou diante da própria torcida, no ginásio Pedrocão, mas não conseguiu evitar a conquista do adversário.
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