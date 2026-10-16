Uma confusão envolvendo a ex e a atual companheira do jogador Georginho de Paula, do Mogi Basquete, marcou as comemorações do título do Campeonato Paulista de Basquete, conquistado pela equipe mogiana na noite desta quinta-feira, 15, em Franca.

De acordo com uma publicação do perfil OTD Oficial nas redes sociais, as duas mulheres teriam se envolvido em uma briga dentro da quadra do ginásio Pedrocão, após a vitória do Mogi. O resultado garantiu o título estadual ao time visitante, que fechou a série final em 3 a 1.

Nas imagens, o jogador tenta separá-las, e o seu troféu de melhor jogador das finais terminou quebrado.