O Mogi das Cruzes venceu o Franca por 68 a 53 na noite desta quinta-feira, 15, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, e conquistou o título do Campeonato Paulista de Basquete de 2026. Com o resultado, a equipe mogiana fechou a série decisiva em 3 a 1 e garantiu a revanche após perder a final para o próprio Franca no ano passado.

O Mogi construiu a vitória com superioridade nos três últimos períodos, manteve a marcação forte e administrou a vantagem até o fim da partida, mesmo diante da torcida francana.

Mogi assume o controle no primeiro tempo

O jogo começou equilibrado. O pivô Dikembe abriu o placar para o Mogi, mas o Franca reagiu e virou para 5 a 2, com boas jogadas de Vini Santos e Parodi. A equipe visitante retomou o controle ainda no primeiro quarto, vencido por 19 a 15.