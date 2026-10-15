15 de outubro de 2026
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Mogi vence Franca no Pedrocão e conquista título paulista

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Franca Basquete
Ataque francano contra o Mogi no ginásio Pedrocão lotado nesta quinta-feira
Ataque francano contra o Mogi no ginásio Pedrocão lotado nesta quinta-feira

O Mogi das Cruzes venceu o Franca por 68 a 53 na noite desta quinta-feira, 15, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, e conquistou o título do Campeonato Paulista de Basquete de 2026. Com o resultado, a equipe mogiana fechou a série decisiva em 3 a 1 e garantiu a revanche após perder a final para o próprio Franca no ano passado.

O Mogi construiu a vitória com superioridade nos três últimos períodos, manteve a marcação forte e administrou a vantagem até o fim da partida, mesmo diante da torcida francana.

Mogi assume o controle no primeiro tempo

O jogo começou equilibrado. O pivô Dikembe abriu o placar para o Mogi, mas o Franca reagiu e virou para 5 a 2, com boas jogadas de Vini Santos e Parodi. A equipe visitante retomou o controle ainda no primeiro quarto, vencido por 19 a 15.

No segundo período, o time comandado por Fernando Penna chegou a abrir oito pontos de vantagem. O Franca reforçou a marcação para evitar que o adversário ampliasse a diferença, mas o Mogi voltou a levar a melhor no quarto, por 18 a 17.

Com isso, os visitantes foram para o intervalo vencendo por 37 a 32.

Mogi amplia vantagem após o intervalo

Na volta para o segundo tempo, o Mogi abriu uma sequência de 7 a 0 e chegou a ter 12 pontos de vantagem. A equipe venceu o terceiro quarto por 14 a 10 e levou o placar para 51 a 42.

Naquele momento, Georginho e Brite se destacavam pelo Mogi, com 11 e 10 pontos, respectivamente.

No último período, o time mogiano manteve a intensidade defensiva e controlou o ritmo da partida. Com vitória por 17 a 11 no quarto, confirmou o placar de 68 a 53 e conquistou o título dentro do Pedrocão.

Georginho é o cestinha da decisão

Georginho foi o principal pontuador da partida, com 21 pontos pelo Mogi. Pelo Franca, Reinan marcou 15 pontos, enquanto Rafael Mineiro terminou com 12.

A conquista encerra a disputa estadual com o Mogi campeão por 3 a 1 na série final, em uma decisão que também representou a revanche pela derrota para o Franca na final de 2025.

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