Um motociclista ficou ferido após uma batida contra um Peugeot prata nesta quinta-feira, 15, no cruzamento das ruas Dr. Nelson Presotto e Cavalheiro Ângelo Presotto, próximo ao Sesc, no bairro São José, em Franca.

Segundo relatos colhidos no local, os envolvidos apresentaram versões diferentes sobre a sinalização da manobra que antecedeu o acidente.

A motorista do Peugeot subia pela rua Dr. Nelson Presotto e, segundo ela, sinalizou a conversão à esquerda para entrar na rua Cavalheiro Ângelo Presotto, mas foi atingida na traseira pela moto. O motociclista, que seguia no sentido do Sesc à Câmara Municipal, afirmou que a condutora não sinalizou a manobra e que foi surpreendido pela conversão.

Motociclista já havia se acidentado