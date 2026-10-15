Um motociclista ficou ferido após uma batida contra um Peugeot prata nesta quinta-feira, 15, no cruzamento das ruas Dr. Nelson Presotto e Cavalheiro Ângelo Presotto, próximo ao Sesc, no bairro São José, em Franca.
Segundo relatos colhidos no local, os envolvidos apresentaram versões diferentes sobre a sinalização da manobra que antecedeu o acidente.
A motorista do Peugeot subia pela rua Dr. Nelson Presotto e, segundo ela, sinalizou a conversão à esquerda para entrar na rua Cavalheiro Ângelo Presotto, mas foi atingida na traseira pela moto. O motociclista, que seguia no sentido do Sesc à Câmara Municipal, afirmou que a condutora não sinalizou a manobra e que foi surpreendido pela conversão.
Motociclista já havia se acidentado
De acordo com o pai do motociclista, que acompanhava a ocorrência, o filho havia sofrido outro acidente há cerca de três meses, enquanto trabalhava como entregador. Na ocasião, também machucou o mesmo pé atingido na colisão desta quinta-feira.
Apesar de estar consciente e não apresentar sinais aparentes de ferimentos graves, o motociclista não conseguia movimentar o pé após o acidente. Ele foi encaminhado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à Santa Casa de Franca.
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