15 de outubro de 2026
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NO SÃO JOSÉ

Motociclista fica ferido após batida contra carro próximo ao Sesc

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Pedro Dartibale/GCN
Motociclista sendo atendido por socorristas do Samu após acidente no bairro São José, em Franca
Motociclista sendo atendido por socorristas do Samu após acidente no bairro São José, em Franca

Um motociclista ficou ferido após uma batida contra um Peugeot prata nesta quinta-feira, 15, no cruzamento das ruas Dr. Nelson Presotto e Cavalheiro Ângelo Presotto, próximo ao Sesc, no bairro São José, em Franca.

Segundo relatos colhidos no local, os envolvidos apresentaram versões diferentes sobre a sinalização da manobra que antecedeu o acidente.

A motorista do Peugeot subia pela rua Dr. Nelson Presotto e, segundo ela, sinalizou a conversão à esquerda para entrar na rua Cavalheiro Ângelo Presotto, mas foi atingida na traseira pela moto. O motociclista, que seguia no sentido do Sesc à Câmara Municipal, afirmou que a condutora não sinalizou a manobra e que foi surpreendido pela conversão.

Motociclista já havia se acidentado

De acordo com o pai do motociclista, que acompanhava a ocorrência, o filho havia sofrido outro acidente há cerca de três meses, enquanto trabalhava como entregador. Na ocasião, também machucou o mesmo pé atingido na colisão desta quinta-feira.

Apesar de estar consciente e não apresentar sinais aparentes de ferimentos graves, o motociclista não conseguia movimentar o pé após o acidente. Ele foi encaminhado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à Santa Casa de Franca.

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