Pagar ou não o IPTU em 2027 pode depender de um pedido feito ainda neste mês. Em Franca, aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC/LOAS e contribuintes com neoplasia maligna ou doenças graves incapacitantes podem solicitar a isenção do imposto, desde que atendam aos critérios exigidos pela Prefeitura.

O prazo está na reta final. Quem optar pelo atendimento presencial deve apresentar a solicitação até quinta-feira, 29 de outubro, na Central de Atendimento, das 8h30 às 16h. Pela internet, o prazo termina na sexta-feira, dia 30.

A diferença ocorre porque o feriado do Dia do Servidor Público, originalmente previsto para 28 de outubro, foi transferido excepcionalmente para o dia 30. A mudança foi regulamentada pelo Decreto nº 12.329, e não haverá expediente nas repartições municipais na sexta-feira.

Quem pode pedir o benefício?