Estudantes de nível superior podem concorrer a oportunidades de estágio na Prefeitura de Franca, com bolsas-auxílio de até R$ 1.463,65 e auxílio-transporte. As inscrições para o Processo Seletivo 03/26 terminam às 12h do dia 29 de outubro e são gratuitas.
A seleção é coordenada pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos, em parceria com o Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola), e tem como objetivo formar cadastro reserva para preencher vagas que surgirem durante a validade do processo.
As inscrições devem ser feitas pela internet, no portal do Ciee.
Quais são os valores das bolsas?
A remuneração varia conforme a jornada de estágio. Para quem cumprir quatro horas diárias, com carga semanal de 20 horas, a bolsa será de R$ 975,77. Já para a jornada de seis horas por dia, totalizando 30 horas semanais, o valor será de R$ 1.463,65.
Os estudantes também receberão auxílio-transporte equivalente a 50 passes por mês, exceto durante o período de recesso remunerado. A carga horária será definida de acordo com a necessidade da unidade de atuação.
Seleção contempla diversas graduações
Podem participar estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação de instituições de ensino públicas ou particulares reconhecidas ou autorizadas pelo Ministério da Educação, desde que mantenham convênio com o Ciee.
A relação de cursos inclui Administração, Direito, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Arquitetura, cursos de Tecnologia da Informação, Pedagogia, Educação Física, Psicologia, Serviço Social, áreas da Saúde, Jornalismo, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Marketing Digital, Design, Turismo, História, Letras, Matemática, Geografia, Física e Ciências Biológicas, entre outros.
Não podem participar estudantes que já tenham cumprido dois anos de estágio na Prefeitura. Para quem estagiou por período inferior, o tempo anterior será descontado, respeitando os limites previstos no edital. Também existem regras específicas para estudantes no último ano da graduação.
Prova e resultado
A prova será on-line, com 30 questões objetivas: 20 de Língua Portuguesa e dez de Conhecimentos Gerais. Depois de concluir a inscrição, o candidato poderá iniciar a avaliação com o login e a senha cadastrados no Ciee.
O gabarito provisório e o caderno de questões estão previstos para 30 de outubro. O prazo para recursos termina às 23h59 do dia 31 de outubro, enquanto o resultado final está previsto para 4 de dezembro de 2026.
O edital completo pode ser consultado no site da Prefeitura de Franca.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.