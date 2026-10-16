Estudantes de nível superior podem concorrer a oportunidades de estágio na Prefeitura de Franca, com bolsas-auxílio de até R$ 1.463,65 e auxílio-transporte. As inscrições para o Processo Seletivo 03/26 terminam às 12h do dia 29 de outubro e são gratuitas.

A seleção é coordenada pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos, em parceria com o Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola), e tem como objetivo formar cadastro reserva para preencher vagas que surgirem durante a validade do processo.

As inscrições devem ser feitas pela internet, no portal do Ciee.

Quais são os valores das bolsas?