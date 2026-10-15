As inscrições para o Vestibular das Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) para o primeiro semestre de 2027 estão abertas até as 20h do dia 6 de novembro. O processo seletivo permite o ingresso em cursos superiores gratuitos de tecnologia em unidades de todo o estado e São Paulo.

A inscrição deve ser feita pelo site oficial do vestibular, dentro do prazo estabelecido no calendário do Centro Paula Souza, responsável pelas Fatecs.

Calendário do vestibular

As inscrições começaram em 14 de setembro e seguem abertas até as 20h de 6 de novembro.