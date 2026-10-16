Em comemoração ao Dia Mundial do Pão, 18 mil pães serão distribuídos gratuitamente em praça pública no centro de Franca, nesta sexta-feira, 16. A estrutura para a ação será montada na Praça Nossa Senhora da Conceição e a entrega acontece das 7h30 às 11h30.
A iniciativa é organizada pelo Sinpafran (Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria de Franca), com apoio das padarias da cidade e região.
O presidente do Sinpafran, Augustinho Juliatti, explicou a ação solidária. "Essa ação é em comemoração ao Dia Mundial do Pão, onde estaremos distribuindo 18 mil pães com ação das padarias que são diretoras da entidade. As pessoas vão receber o pão e um refrigerante", disse.
Segundo ele, uma estrutura será montada no trecho da Rua Monsenhor Rosa com a Rua Major Claudiano para quem estiver de veículo e contará com apoio da Guarda Civil Municipal. "Serão colocados cones para passar um veículo de cada vez para facilitar a entrega. Tirando a capital de São Paulo, que faz ação na Avenida Paulista, nós seremos a única cidade do interior paulista que realizará esse trabalho pelo segundo ano consecutivo", concluiu.
No ano passado, foram distribuídos 12 mil pães na cidade na primeira edição do evento comemorativo ao Dia Mundial do Pão.
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