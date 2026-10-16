Em comemoração ao Dia Mundial do Pão, 18 mil pães serão distribuídos gratuitamente em praça pública no centro de Franca, nesta sexta-feira, 16. A estrutura para a ação será montada na Praça Nossa Senhora da Conceição e a entrega acontece das 7h30 às 11h30.

A iniciativa é organizada pelo Sinpafran (Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria de Franca), com apoio das padarias da cidade e região.

O presidente do Sinpafran, Augustinho Juliatti, explicou a ação solidária. "Essa ação é em comemoração ao Dia Mundial do Pão, onde estaremos distribuindo 18 mil pães com ação das padarias que são diretoras da entidade. As pessoas vão receber o pão e um refrigerante", disse.