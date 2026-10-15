O aposentado Alvino Alvino, de 81 anos, que estava desaparecido desde as 9h desta quinta-feira, 15, foi encontrado na região central de Franca. A localização ocorreu após a publicação da matéria do Portal GCN/Sampi, e o idoso já está novamente com a família.

Alvino havia sido visto pela última vez nas imediações da Vila Nicácio. Como tem Alzheimer, os familiares estavam preocupados com a possibilidade de ele ficar desorientado e não conseguir encontrar o caminho de volta para casa.

Família agradece ajuda

Após a divulgação do desaparecimento, o aposentado foi localizado no Centro da cidade e voltou para o convívio dos familiares.