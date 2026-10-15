Quatro assaltantes invadiram a mansão da família Matsunaga nessa quarta-feira, 14, em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Três suspeitos morreram após um confronto com a Polícia Militar, um foi preso e um policial ficou ferido.
Segundo informações do G1, o imóvel pertence a Mitsuo Matsunaga e Misako Kitano, pais de Marcos Matsunaga, empresário assassinado e esquartejado pela ex-mulher, Elize Matsunaga, que atualmente mora em Franca. Os ex-sogros são responsáveis pela guarda da filha de Elize.
A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência de roubo a residência.
No local, os policiais prenderam um dos suspeitos no pavimento térreo da casa e resgataram três funcionários que estavam trancados em um cômodo.
Confronto e mortes
Os agentes localizaram outros três suspeitos, e houve confronto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, dois deles morreram no local. O terceiro foi socorrido à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Lapa, mas não resistiu aos ferimentos.
Um policial militar foi atingido no ombro e levado ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu sob cuidados médicos.
As armas foram apreendidas, e a perícia foi acionada. O caso foi registrado como roubo a residência no 14º Distrito Policial, que solicitou assessoramento ao DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa).
O suspeito preso permaneceu à disposição da Justiça. A Polícia Militar também abriu um inquérito policial militar para apurar a atuação dos agentes.
Até o momento, não há informações sobre a presença dos proprietários, Mitsuo Matsunaga e Misako Kitano, ou da filha de Elize na mansão durante o assalto.
Elize mora em Franca
Condenada pelo assassinato e esquartejamento do marido, o empresário Marcos Matsunaga, Elize se mudou para Franca em 30 de maio de 2022, quando deixou o presídio de Tremembé para cumprir a pena em liberdade.
Dez meses depois de se estabelecer em um bairro da região Sul da cidade, ela começou a trabalhar como motorista de aplicativo. Posteriormente, deixou a profissão devido à exposição.
Atualmente, há relatos de que Elize trabalha como costureira em Franca, confeccionando roupas para animais de estimação.
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