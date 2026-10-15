Quatro assaltantes invadiram a mansão da família Matsunaga nessa quarta-feira, 14, em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Três suspeitos morreram após um confronto com a Polícia Militar, um foi preso e um policial ficou ferido.

Segundo informações do G1, o imóvel pertence a Mitsuo Matsunaga e Misako Kitano, pais de Marcos Matsunaga, empresário assassinado e esquartejado pela ex-mulher, Elize Matsunaga, que atualmente mora em Franca. Os ex-sogros são responsáveis pela guarda da filha de Elize.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência de roubo a residência.