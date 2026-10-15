Quando se fala em prevenção do câncer de mama durante o Outubro Rosa, a primeira associação costuma ser o autoexame e a realização da mamografia. Embora fundamentais, esses cuidados fazem parte de um conjunto ainda maior: o acompanhamento integral e contínuo da saúde da mulher ao longo de todo o ano.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), cerca de 17% dos casos de câncer de mama podem ser evitados por meio de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática regular de atividades físicas e manutenção do peso corporal. Por ser uma doença multifatorial, a prevenção exige informação, diagnóstico precoce e a criação de uma rotina de cuidados integrados.

Cuidado multidisciplinar e prevenção ativa

Promover a saúde feminina vai muito além de tratamentos pontuais. Envolve o olhar atento de uma equipe multidisciplinar em diversas áreas, como ginecologia, nutrição, psicologia, odontologia e endocrinologia.

Cuidar do peso e adotar hábitos alimentares saudáveis, por exemplo, reduz riscos não apenas para o câncer de mama, mas também para várias outras doenças crônicas. Atenta a essa necessidade, a Santa Casa Mais Clínica Particular desenvolveu soluções que facilitam a jornada do paciente. Entre elas está o Cartão Bem Viver, focado no acompanhamento integral da saúde e no emagrecimento saudável e sustentável, incluindo o uso de medicamentos e caneta emagrecedora caso necessário. O programa oferece suporte completo com médicos especialistas, nutricionistas e psicólogos, incentivando transformações reais no estilo de vida com condições acessíveis (a partir de R$ 499 mensais*).

A palavra do especialista

O médico da Santa Casa Mais Clínica Particular, Dr. Lázaro Luiz de Paula Neto, orienta:

“A prevenção do câncer de mama e de diversas outras enfermidades não deve se limitar a um único mês do ano. O acompanhamento preventivo regular permite identificar alterações nas fases iniciais e tratar fatores de risco com antecedência. Quando a mulher conta com uma rede de apoio completa — combinando médicos, acompanhamento nutricional e psicológico —, os resultados para a sua qualidade de vida e longevidade são imensamente superiores. Conhecer o próprio corpo e manter as consultas e exames em dia é o melhor investimento em saúde."

Dr. Lázaro Luiz De Paula Neto / Médico Ginecologista e Obstetra - CRM-SP: 200759 - RQE (Registro de Qualificação de Especialista): 102791 - CRM-MG:

'Saia da Fila': Agilidade com padrão ouro de segurança e excelência

Garantir o acesso rápido a consultas e exames preventivos é crucial para diagnósticos precoces. Sob o conceito "Saia da Fila", a Santa Casa Mais é a alternativa ideal para quem busca evitar longas esperas e ter acesso imediato a um atendimento médico de alta qualidade, a preços e condições facilitados.

Um dos maiores diferenciais da clínica é a sua solidez e infraestrutura: mantida pelo Grupo Santa Casa de Franca, a Santa Casa Mais conta com o suporte direto da estrutura hospitalar do Grupo. Enquanto a maioria das clínicas médicas deste segmento opera de forma isolada, os pacientes da Santa Casa Mais têm a tranquilidade de contar com o respaldo de um complexo hospitalar com tecnologia de ponta e equipes altamente capacitadas para casos de maior complexidade.

Além disso, a clínica possui a prestigiada certificação ONA Nível 3 (Acreditado com Excelência), o grau máximo de qualidade em saúde no Brasil, garantindo rigorosos padrões de segurança do paciente, excelência nos processos e atendimento humanizado.

Sobre a Santa Casa Mais Clínica Particular

A Santa Casa Mais é uma clínica médica multidisciplinar particular pertencente ao Grupo Santa Casa de Franca. Atua oferecendo consultas médicas em diversas especialidades, exames laboratoriais e de imagem, procedimentos cirúrgicos, odontologia, nutrição e psicologia. Através da comercialização de cartões de saúde próprios, como o Cartão Bem Viver - um programa completo de saúde - a instituição democratiza o acesso à saúde privada com excelência hospitalar e foco na prevenção.

SERVIÇO | SANTA CASA MAIS CLÍNICA PARTICULAR:

Atendimentos: Consultas em diversas Especialidades, Exames, Cirurgias, Odontologia, Nutrição e Psicologia.

Aberto: de segunda a sexta - das 7h às 18h

Informações e Cartões Saúde: WhatsApp (16) 99966-9680 / Atendentes: (16) 3705-9300

Endereço: R. Monsenhor Rosa, 2051 - Centro, Franca/SP, CEP: 14.400-690

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