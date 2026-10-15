Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Civil e encaminhado à Fundação Casa após tentar furtar uma Ford Pampa e entrar em luta corporal com o proprietário, que efetuou um disparo de arma de fogo na manhã desta quinta-feira, 15, na rua Inácia Marques Reis, no Residencial Palermo, em Franca. O homem também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, pagou fiança de R$ 1.600 e foi liberado.
Segundo a Polícia Militar, o adolescente teria percebido que as chaves do portão de uma residência e de um veículo estavam juntas, em um mesmo chaveiro, deixado do lado de fora do imóvel.
O carro estava estacionado em frente à casa. Ao ouvir o motor funcionando, o proprietário saiu para verificar a situação e encontrou o adolescente dentro do veículo. Ao tentar retirá-lo, os dois entraram em luta corporal.
Durante a confusão, o proprietário pegou uma arma de fogo e efetuou um disparo. O tiro não atingiu o adolescente e acertou uma residência do outro lado da rua.
Câmeras registraram a ocorrência
Imagens de câmeras de segurança da região registraram o momento em que o adolescente pegou as chaves, entrou no veículo e tentou deixar o local. As gravações também mostram o proprietário retornando armado e efetuando o disparo.
Assista: Tentativa de furto acaba em tiro contra adolescente em Franca
A Polícia Militar foi acionada e, durante a ocorrência, encontrou outras armas na residência do homem. O armamento foi apreendido, incluindo uma espingarda calibre 28 e uma garrucha calibre .22.
O adolescente e o proprietário foram conduzidos à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde o caso foi apresentado à Polícia Civil.
Adolescente foi autuado por roubo impróprio
Segundo o delegado Djalma Batista, o adolescente foi apreendido por ato infracional análogo a roubo impróprio, em razão da luta corporal com o proprietário durante a tentativa de subtração do veículo.
O homem, por sua vez, foi autuado após a localização de armas sem registro na residência e pelo disparo que atingiu o imóvel do outro lado da rua.
“Ele está sendo autuado pela tentativa de roubo impróprio. Em contrapartida, a vítima muniu-se de um revólver, de uma pistola e teria efetuado um disparo que ia atingir uma residência do lado oposto da casa dele. Então, ele também está sendo autuado por posse legal de arma de fogo e pelo disparo”, explicou o delegado.
Após os procedimentos na delegacia, o adolescente foi encaminhado à Fundação Casa. O proprietário pagou fiança de R$ 1.600 e foi liberado.
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