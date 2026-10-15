Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Civil e encaminhado à Fundação Casa após tentar furtar uma Ford Pampa e entrar em luta corporal com o proprietário, que efetuou um disparo de arma de fogo na manhã desta quinta-feira, 15, na rua Inácia Marques Reis, no Residencial Palermo, em Franca. O homem também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, pagou fiança de R$ 1.600 e foi liberado.

Segundo a Polícia Militar, o adolescente teria percebido que as chaves do portão de uma residência e de um veículo estavam juntas, em um mesmo chaveiro, deixado do lado de fora do imóvel.

O carro estava estacionado em frente à casa. Ao ouvir o motor funcionando, o proprietário saiu para verificar a situação e encontrou o adolescente dentro do veículo. Ao tentar retirá-lo, os dois entraram em luta corporal.