Um ônibus Scania Comil perdeu o controle da direção e bateu contra a defensa metálica da rodovia Anhanguera (SP-330), em Orlândia, na região de Franca, na noite dessa quarta-feira, 14. Nove pessoas ficaram ilesas, segundo informações da concessionária Entrevias, responsável pelo trecho.
O acidente foi registrado às 21h57, durante a chuva. Conforme o relato da ocorrência, o ônibus seguia pelo sentido Norte, na faixa 1, quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo foi para a esquerda, atingiu a defensa metálica e ficou imobilizado no local.
Faixas ficaram interditadas por cerca de cinco horas
A ocorrência provocou a interdição de todas as faixas no sentido Norte. O bloqueio começou às 21h57 de quarta-feira e terminou às 2h58 desta quinta-feira, 15.
O registro operacional apontou congestionamento em um trecho de 1,586 quilômetro, entre os quilômetros 371 e 372,586.
Ônibus foi destombado durante a madrugada
O trabalho para destombar o ônibus foi concluído às 2h45, conforme atualização da Entrevias. A última atualização da ocorrência foi registrada às 4h10 desta quinta-feira.
O relatório da concessionária não informa o que levou à perda de controle da direção. O registro confirma nove pessoas ilesas e não apresenta detalhes adicionais sobre eventuais danos ou outras circunstâncias do acidente.
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