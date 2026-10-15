Um ônibus Scania Comil perdeu o controle da direção e bateu contra a defensa metálica da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Orlândia, na região de Franca, na noite desta quarta-feira, 14. Nove pessoas ficaram ilesas, segundo informações da concessionária Entrevias, responsável pelo trecho.

O acidente foi registrado às 21h57, durante a chuva. Conforme o relato da ocorrência, o ônibus seguia pelo sentido norte, na faixa 1, quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo derivou para a esquerda, atingiu a defensa metálica e ficou imobilizado no local.

Faixas ficaram interditadas por cerca de cinco horas

A ocorrência provocou a interdição de todas as faixas no sentido norte. O bloqueio começou às 21h57 de quarta-feira e terminou às 2h58 desta quinta-feira, 15.