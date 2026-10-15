O padre Dalmácio Freitas vai conduzir uma visita guiada à Comunidade Hodie, na região Leste de Franca, neste domingo, 18, a partir das 8h. O passeio é aberto a fiéis e à comunidade em geral e inclui explicações sobre a história e a simbologia do complexo religioso, além de café da manhã e celebração da Santa Missa.
O percurso contempla a Ermida da Virgem Maria, o Templo de Santo Expedito e as Relíquias dos Mártires, localizadas na parte subterrânea do complexo. A visita terá duração de 45 a 50 minutos e será encerrada com a celebração religiosa.
História e simbolismo
Segundo o padre Dalmácio, o passeio permitirá aos participantes conhecer a história da comunidade e compreender os significados dos elementos que compõem a estrutura da igreja.
“Vai ser um passeio muito interessante aqui dentro da comunidade, contando a história da nossa comunidade. Toda essa estrutura da igreja, o simbolismo, com café, com bolo, e terminar com a Santa Missa, um momento de louvor e agradecimento a Deus”, afirmou.
O sacerdote também convidou os fiéis a participar da atividade e levar familiares. A visita guiada é realizada periodicamente pela comunidade.
Igreja começou a ser construída em 2021
Em abril deste ano, a Comunidade Hodie realizou a pré-inauguração da igreja. A construção do templo começou em 2021, e a abertura integrou as comemorações em homenagem ao padroeiro, Santo Expedito.
A Comunidade Hodie fica próxima ao bairro Santa Mônica, na saída de Franca para Claraval (MG).
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