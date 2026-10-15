O padre Dalmácio Freitas vai conduzir uma visita guiada à Comunidade Hodie, na região Leste de Franca, neste domingo, 18, a partir das 8h. O passeio é aberto a fiéis e à comunidade em geral e inclui explicações sobre a história e a simbologia do complexo religioso, além de café da manhã e celebração da Santa Missa.

O percurso contempla a Ermida da Virgem Maria, o Templo de Santo Expedito e as Relíquias dos Mártires, localizadas na parte subterrânea do complexo. A visita terá duração de 45 a 50 minutos e será encerrada com a celebração religiosa.

História e simbolismo

Segundo o padre Dalmácio, o passeio permitirá aos participantes conhecer a história da comunidade e compreender os significados dos elementos que compõem a estrutura da igreja.