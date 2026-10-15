O tráfego na ponte sobre o Ribeirão dos Buritis, na rodovia Vicinal Jorge Luiz (SPA-059/345), entre São José da Bela Vista e Nuporanga, poderá ser liberado até o fim de outubro. A estrutura, localizada no km 5,7 da rodovia, está interditada desde 25 de fevereiro, quando fortes chuvas comprometeram suas condições.

Segundo a Defesa Civil de São José da Bela Vista, os trabalhos avançaram na terça-feira, 13, com o início da concretagem do talude da ponte e da execução da pavimentação asfáltica sobre a estrutura.

Após a conclusão dessas etapas, ainda será necessário implantar a sinalização viária horizontal e vertical e instalar defensas metálicas nas proximidades da ponte. As medidas são necessárias para reforçar a segurança dos motoristas.

Investimento é de R$ 3,3 milhões