O tráfego na ponte sobre o Ribeirão dos Buritis, na rodovia Vicinal Jorge Luiz (SPA-059/345), entre São José da Bela Vista e Nuporanga, poderá ser liberado até o fim de outubro. A estrutura, localizada no km 5,7 da rodovia, está interditada desde 25 de fevereiro, quando fortes chuvas comprometeram suas condições.
Segundo a Defesa Civil de São José da Bela Vista, os trabalhos avançaram na terça-feira, 13, com o início da concretagem do talude da ponte e da execução da pavimentação asfáltica sobre a estrutura.
Após a conclusão dessas etapas, ainda será necessário implantar a sinalização viária horizontal e vertical e instalar defensas metálicas nas proximidades da ponte. As medidas são necessárias para reforçar a segurança dos motoristas.
Investimento é de R$ 3,3 milhões
A previsão de liberação do tráfego depende do cumprimento do cronograma das obras. O investimento estimado na recuperação da estrutura é de R$ 3,3 milhões.
Em nota, a Defesa Civil destacou a importância da ligação para a população da região e afirmou que acompanha o andamento dos trabalhos.
“Sabemos da importância dessa ligação para os moradores, produtores rurais e todos que utilizam diariamente esse trecho. Por isso, seguimos acompanhando o andamento dos trabalhos, com atenção à conclusão dessa obra tão aguardada pela população”, informou o órgão.
DER-SP orienta motoristas
Enquanto a ponte permanecer interditada, o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo) orienta os motoristas a respeitarem a interdição e a sinalização no local, planejarem o trajeto com antecedência e utilizarem rotas alternativas até a conclusão dos serviços.
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