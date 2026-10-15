Guilherme Cortez (PSOL), eleito deputado federal com 275.444 votos, passou a integrar o grupo de parlamentares mobilizados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para reorganizar a estratégia de campanha no segundo turno da eleição presidencial. Nono candidato a deputado federal mais votado do Estado de São Paulo, Cortez foi chamado a Brasília (DF) para contribuir com a articulação nas redes sociais e participou de uma reunião com Lula e outros jovens políticos eleitos para discutir os rumos da disputa.

A mobilização ocorreu após o resultado do primeiro turno, quando Lula recebeu 45,16% dos votos válidos, ante 47,03% de Flávio Bolsonaro (PL), uma diferença de pouco mais de 2,2 milhões de votos. A campanha passou a apostar em nomes com forte presença digital para ampliar o alcance das mensagens do presidente, especialmente entre o público jovem.

Apelidado nos bastidores de “Vingadores”, o grupo reúne parlamentares de diferentes estados e tem como uma das principais tarefas intensificar a comunicação da campanha no Instagram, TikTok, WhatsApp e YouTube. Além de Cortez, participam da articulação Luna Zarattini (PT-SP), Rosa Amorim (PT-PE), Ana Elisa (PT-MG) e Pedro Rousseff (PT-MG).