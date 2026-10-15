Guilherme Cortez (PSOL), eleito deputado federal com 275.444 votos, passou a integrar o grupo de parlamentares mobilizados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para reorganizar a estratégia de campanha no segundo turno da eleição presidencial. Nono candidato a deputado federal mais votado do Estado de São Paulo, Cortez foi chamado a Brasília (DF) para contribuir com a articulação nas redes sociais e participou de uma reunião com Lula e outros jovens políticos eleitos para discutir os rumos da disputa.
A mobilização ocorreu após o resultado do primeiro turno, quando Lula recebeu 45,16% dos votos válidos, ante 47,03% de Flávio Bolsonaro (PL), uma diferença de pouco mais de 2,2 milhões de votos. A campanha passou a apostar em nomes com forte presença digital para ampliar o alcance das mensagens do presidente, especialmente entre o público jovem.
Apelidado nos bastidores de “Vingadores”, o grupo reúne parlamentares de diferentes estados e tem como uma das principais tarefas intensificar a comunicação da campanha no Instagram, TikTok, WhatsApp e YouTube. Além de Cortez, participam da articulação Luna Zarattini (PT-SP), Rosa Amorim (PT-PE), Ana Elisa (PT-MG) e Pedro Rousseff (PT-MG).
Cortez também participou da abertura do programa eleitoral de Lula na televisão para o segundo turno.
Viagens e mobilização de eleitores
A atuação de Cortez não ficou restrita às reuniões em Brasília. A pedido do presidente, o deputado eleito iniciou uma agenda de viagens por capitais brasileiras para ajudar a mobilizar eleitores. Ele já passou por Belém (PA), Macapá (AP) e São Paulo (SP) e tem compromissos previstos em Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ), entre outras cidades.
No último domingo, 11, o francano esteve no trio elétrico do ato pela reeleição de Lula na avenida Paulista, na capital paulista. A manifestação reuniu o presidente, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), ministros, governadores e artistas. Durante o discurso, Lula fez um apelo à juventude, público que a equipe de parlamentares tem a missão de alcançar.
Cortez também ampliou sua presença na imprensa nacional, com entrevistas à GloboNews, ao Congresso em Foco e ao SBT News. Nas conversas, defendeu mudanças na comunicação e na estratégia eleitoral, com atenção especial aos eleitores que apoiaram Lula em 2022, mas não compareceram às urnas no primeiro turno deste ano.
“Nossa campanha cometeu um erro de não conseguir mobilizar, motivar as pessoas a saírem de casa para votar na gente”, afirmou.
O deputado eleito também defende o diálogo com eleitores que optaram por candidaturas derrotadas no primeiro turno, como as de Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão). Para ele, a disputa exige mudanças tanto na forma de comunicação quanto nas propostas apresentadas à população.
Entre as pautas que considera capazes de aproximar a campanha do cotidiano dos brasileiros estão o fim da escala de trabalho 6x1, a redução do custo de vida, a tarifa zero no transporte público e a ampliação do acesso à moradia.
“Eu acho que o que está em jogo no Brasil é muito grande”, declarou Cortez. “Eu quero ser um deputado da base de apoio do presidente Lula e, nas próximas três semanas, vou me empenhar ao máximo.”
Deputado eleito defende retomada da indústria
Apesar da agenda nacional, Cortez afirma que pretende manter a atenção voltada às demandas de Franca e da região. Em entrevista à Rádio Difusora e ao Portal GCN/Sampi, o deputado eleito destacou a necessidade de discutir o futuro econômico do interior paulista diante do processo de desindustrialização.
Historicamente ligada à produção de calçados, Franca enfrenta o desafio de fortalecer sua atividade industrial e ampliar as oportunidades de emprego. Para Cortez, a recuperação da indústria é estratégica para o desenvolvimento econômico e a autonomia do país.
“Eu acredito na industrialização, porque acho que para a gente ser um país soberano, um país desenvolvido, um país com bom emprego, precisa investir na indústria”, afirmou.
O parlamentar também defendeu que o Brasil avance na produção de bens com maior valor agregado, em vez de depender da exportação de matérias-primas.
“Eu não quero que o Brasil seja um país só exportador de matéria-prima barata. Eu quero que aqui a gente tenha a capacidade de agregar valor, montar nossa indústria e poder produzir os nossos produtos aqui”, disse.
A defesa da indústria aparece entre as pautas que Cortez pretende levar para o mandato na Câmara dos Deputados. Ele afirma que a participação na campanha presidencial também representa uma oportunidade de ampliar a presença das demandas do interior nas discussões nacionais.
“O interior de São Paulo raramente está na mesa onde se decidem os rumos do país. Estar ali, ajudando a construir a vitória do presidente Lula, é levar a voz de Franca e da nossa região para dentro dessa decisão. E é essa voz que eu vou levar para Brasília a partir de 2027”, declarou.
Guilherme Cortez assume o mandato de deputado federal em fevereiro de 2027. O segundo turno da eleição presidencial está marcado para domingo, 25 de outubro.
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