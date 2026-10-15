Um motorista de aplicativo teve o carro e os pertences roubados por dois criminosos armados na noite de sexta-feira, 9, no Residencial Nova Franca, em Franca. Em entrevista ao Portal GCN/Sampi nesta quinta-feira, 15, Emerson de Oliveira Cardoso, de 47 anos, relatou os momentos de tensão durante o assalto e as dificuldades enfrentadas desde que ficou sem o veículo, utilizado para trabalhar.

Segundo Emerson, os suspeitos chegaram em uma motocicleta. Um deles estava armado, apontou a arma em sua direção e exigiu que ele saísse do veículo.

Assustada, a passageira também deixou o carro rapidamente. Emerson conseguiu soltar o cinto de segurança e sair sem reagir. Os criminosos fugiram com o veículo e os objetos que estavam em seu interior.