Um motorista de aplicativo teve o carro e os pertences roubados por dois criminosos armados na noite de sexta-feira, 9, no Residencial Nova Franca, em Franca. Em entrevista ao Portal GCN/Sampi nesta quinta-feira, 15, Emerson de Oliveira Cardoso, de 47 anos, relatou os momentos de tensão durante o assalto e as dificuldades enfrentadas desde que ficou sem o veículo, utilizado para trabalhar.
Segundo Emerson, os suspeitos chegaram em uma motocicleta. Um deles estava armado, apontou a arma em sua direção e exigiu que ele saísse do veículo.
Assustada, a passageira também deixou o carro rapidamente. Emerson conseguiu soltar o cinto de segurança e sair sem reagir. Os criminosos fugiram com o veículo e os objetos que estavam em seu interior.
Motorista decidiu não reagir
Emerson relatou que tentou manter a calma durante toda a abordagem. Segundo ele, a prioridade foi evitar movimentos bruscos e preservar a própria vida e a segurança da passageira.
“Em momento algum pensei em reagir. Foquei só em manter a calma, entregar o carro e levantar as mãos para mostrar que não estava fazendo nenhum movimento brusco”, contou.
Dentro do veículo estavam celular, carteira, documentos, cartões de crédito, dinheiro, chaves de casa, máquina de cartão e outros objetos utilizados no trabalho.
Carro financiado e prejuízo financeiro
O motorista trabalha com aplicativo desde março deste ano, como segunda fonte de renda. O Chevrolet Onix prata é financiado e possui seguro, mas, desde o roubo, ele está impossibilitado de trabalhar.
Além de perder os pertences, Emerson precisou bloquear os cartões bancários e solicitar novas vias. Ele também enfrenta dificuldades para arcar com as despesas do veículo. A parcela do financiamento venceu no dia 12 de outubro.
“Eu estou sem trabalhar, sem ganhar. Tive que arrumar dinheiro de onde não tinha para pagar a parcela”, afirmou.
Segundo Emerson, a plataforma de transporte não oferece o suporte necessário para que ele retome a atividade diante desse tipo de situação.
Motorista pede ajuda para localizar o carro
Após o crime, Emerson pediu ajuda da população para encontrar o Onix e identificar os responsáveis pelo assalto. “Quem tiver alguma informação e puder dar alguma pista para a gente chegar aos assaltantes e ao carro, eu preciso dele para trabalhar”, pediu.
O motorista ressaltou que os roubos de veículos e motocicletas aumentam a sensação de insegurança entre os profissionais que dependem das ruas para trabalhar. Ele cobrou uma resposta das autoridades e teme que a situação leve outros motoristas a desistirem das corridas noturnas.
“Uma hora o motorista de aplicativo não vai querer trabalhar à noite mais. Está ficando uma situação insustentável, porque a gente teme pela própria vida”, concluiu.
O caso deve ser investigado pelas autoridades. Informações que possam ajudar a localizar o veículo ou identificar os suspeitos podem ser comunicadas à polícia.
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