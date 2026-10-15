Franca está entre os seis municípios do interior de São Paulo que foram alvos da Operação Submundo, deflagrada pela Polícia Civil nessa quarta-feira, 14, para combater uma organização criminosa suspeita de atuar no tráfico de drogas. A ação começou às 5h e mobilizou cerca de 260 agentes para o cumprimento de mandados judiciais.
Além de Franca, as equipes atuaram em Araraquara, Sertãozinho, Itápolis, Ibaté e Pirangi. Ao todo, a Justiça expediu 28 mandados de prisão temporária e 56 de busca e apreensão. Até o momento, 20 investigados foram presos.
Durante as buscas, os policiais apreenderam porções de cocaína, maconha, dry e crack, além de aparelhos celulares, munições, dinheiro e duas motocicletas adulteradas.
Os presos foram encaminhados ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Ribeirão Preto, onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para localizar e prender os demais envolvidos.
Não foram divulgadas informações específicas sobre prisões ou apreensões realizadas em Franca.
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