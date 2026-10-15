Quatro pessoas foram levadas à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca na madrugada desta quinta-feira, 15, após serem abordadas pela Polícia Militar no Centro da cidade. O grupo é suspeito de envolvimento em crime eleitoral relacionado à divulgação de informações falsas (fake news) durante a propaganda eleitoral.

A abordagem ocorreu por volta de 1h15, na rua Major Claudiano. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais perceberam que as quatro pessoas se dispersaram ao notar a presença da equipe.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, os policiais localizaram com o grupo panfletos políticos, cola, rolos de espuma e máscaras descartáveis. Os abordados afirmaram que pretendiam colar os materiais em postes, em apoio ao Partido dos Trabalhadores (PT).