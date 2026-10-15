15 de outubro de 2026
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CRIME

Quatro são detidos por suspeita de fake news eleitoral em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Material foi apreendido pela Polícia Militar
Material foi apreendido pela Polícia Militar

Quatro pessoas foram levadas à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca na madrugada desta quinta-feira, 15, após serem abordadas pela Polícia Militar no Centro da cidade. O grupo é suspeito de envolvimento em crime eleitoral relacionado à divulgação de informações falsas (fake news) durante a propaganda eleitoral.

A abordagem ocorreu por volta de 1h15, na rua Major Claudiano. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais perceberam que as quatro pessoas se dispersaram ao notar a presença da equipe.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, os policiais localizaram com o grupo panfletos políticos, cola, rolos de espuma e máscaras descartáveis. Os abordados afirmaram que pretendiam colar os materiais em postes, em apoio ao Partido dos Trabalhadores (PT).

De acordo com o registro policial, os panfletos continham informações apontadas como possivelmente falsas. Quatro celulares e os materiais foram apreendidos para investigação.

A ocorrência foi registrada como suspeita de crime eleitoral, com base no artigo 323 do Código Eleitoral, que trata da divulgação, durante a propaganda eleitoral ou no período de campanha, de fatos que o responsável sabe serem inverídicos em relação a partidos ou candidatos, quando a conduta pode influenciar o eleitorado.

Após serem ouvidas no CPJ, as quatro pessoas foram liberadas. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.

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