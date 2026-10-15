Um homem atirou contra um adolescente durante uma tentativa de furto de veículo na manhã desta quinta-feira, 15, na rua Inácia Marques Reis, no Residencial Palermo, em Franca. O disparo não atingiu o jovem e acertou a parede de um prédio nas proximidades.
De acordo com o sargento Wellington Gonçalves, da Polícia Militar, o adolescente teria percebido que as chaves do portão da residência e do veículo estavam juntas, em um mesmo chaveiro, deixado do lado de fora do imóvel.
“Ele viu as chaves ali, pegou e entrou no veículo, tentando sair com a caminhonete”, relatou o sargento.
O veículo estava estacionado em frente à casa. O proprietário ouviu o motor funcionando e saiu para verificar o que estava acontecendo. Ao perceber o adolescente dentro do veículo, tentou retirá-lo, dando início a uma luta corporal.
Segundo Gonçalves, durante a confusão, o proprietário voltou para dentro da residência, pegou uma arma de fogo e, em seguida, efetuou um disparo contra o adolescente.
“O proprietário entrou na casa, pegou a arma e efetuou um disparo. O tiro não acertou o adolescente e acabou atingindo a parede de um prédio próximo”, explicou o policial.
A equipe da Polícia Militar analisou imagens de câmeras de segurança da região. As gravações registraram o momento em que o adolescente pega as chaves, entra na caminhonete e tenta deixar o local. As imagens também mostram o proprietário retornando armado e efetuando o disparo.
Durante o atendimento da ocorrência, o homem autorizou a entrada dos policiais na residência. No imóvel, foram encontradas outras duas armas: uma espingarda calibre 28 e uma garrucha calibre .22.
O adolescente e o proprietário foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária de Franca, onde o caso foi apresentado ao delegado de plantão.
De acordo com o sargento, a conduta do adolescente poderá ser analisada como roubo impróprio, considerando o confronto físico ocorrido durante a tentativa de subtração do veículo. Já em relação ao proprietário, a utilização da arma e o disparo em via pública também serão avaliados pela autoridade policial.
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