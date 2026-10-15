Um homem atirou contra um adolescente durante uma tentativa de furto de veículo na manhã desta quinta-feira, 15, na rua Inácia Marques Reis, no Residencial Palermo, em Franca. O disparo não atingiu o jovem e acertou a parede de um prédio nas proximidades.

De acordo com o sargento Wellington Gonçalves, da Polícia Militar, o adolescente teria percebido que as chaves do portão da residência e do veículo estavam juntas, em um mesmo chaveiro, deixado do lado de fora do imóvel.

“Ele viu as chaves ali, pegou e entrou no veículo, tentando sair com a caminhonete”, relatou o sargento.