15 de outubro de 2026
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CENA INUSITADA

Mistério em Franca: cão de grande porte é resgatado de telhado

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Cão no telhado de residência; ninguém sabe como animal foi parar no local
Cão no telhado de residência; ninguém sabe como animal foi parar no local

Um cão de grande porte mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite de terça-feira, 13, após ser encontrado no telhado de uma residência no Parque São Jorge, em Franca. A situação chamou a atenção dos moradores, que não souberam explicar como o animal chegou ao local.

Os bombeiros foram acionados para realizar o resgate e utilizaram equipamentos apropriados para retirar o cão do telhado. A operação foi concluída com segurança, sem ferimentos no animal.

Segundo uma moradora, depois de ser colocado no chão, o cão saiu andando pela rua. Há indícios de que ele seja comunitário, mas não há informações confirmadas sobre a existência de um tutor.

Até o momento, também não se sabe como o animal conseguiu subir no telhado. O resgate chamou a atenção pela situação inusitada e pelo trabalho das equipes para retirar o cão em segurança.

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