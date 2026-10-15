Um cão de grande porte mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite de terça-feira, 13, após ser encontrado no telhado de uma residência no Parque São Jorge, em Franca. A situação chamou a atenção dos moradores, que não souberam explicar como o animal chegou ao local.

Os bombeiros foram acionados para realizar o resgate e utilizaram equipamentos apropriados para retirar o cão do telhado. A operação foi concluída com segurança, sem ferimentos no animal.

Segundo uma moradora, depois de ser colocado no chão, o cão saiu andando pela rua. Há indícios de que ele seja comunitário, mas não há informações confirmadas sobre a existência de um tutor.