A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca está com inscrições abertas para novos campeonatos de vôlei e futsal, nas categorias livres masculina e feminina. Os interessados têm até esta sexta-feira, 16, para inscrever as equipes.

A inscrição deve ser feita pelo e-mail esporte@franca.sp.gov.br, mediante o envio de um ofício digitalizado com as informações do time e a relação preliminar dos participantes. A participação é gratuita para clubes e escolinhas esportivas.

No futsal, cada equipe poderá inscrever até 16 participantes. Já no voleibol, o limite é de 14 pessoas por time.

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