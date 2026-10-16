16 de outubro de 2026
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Franca recebe inscrições para campeonatos de vôlei e futsal

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Prefeitura de Franca
Atletas disputam partida de vôlei, em Franca
Atletas disputam partida de vôlei, em Franca

A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca está com inscrições abertas para novos campeonatos de vôlei e futsal, nas categorias livres masculina e feminina. Os interessados têm até esta sexta-feira, 16, para inscrever as equipes.

A inscrição deve ser feita pelo e-mail esporte@franca.sp.gov.br, mediante o envio de um ofício digitalizado com as informações do time e a relação preliminar dos participantes. A participação é gratuita para clubes e escolinhas esportivas.

No futsal, cada equipe poderá inscrever até 16 participantes. Já no voleibol, o limite é de 14 pessoas por time.

Outros campeonatos

Além das novas competições, a Secretaria de Esporte e Cultura mantém três campeonatos de futebol em andamento no município.

O Campeonato de Veteranos terá as semifinais disputadas neste fim de semana. Também está em andamento o Varzeano Série B, iniciado neste mês, e o Campeonato de Futebol de Base, voltado a crianças e adolescentes de 11 a 15 anos.

Segundo a Secretaria, as competições buscam incentivar a prática esportiva, promover o lazer e a integração social, além de contribuir para a descoberta de novos talentos.

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