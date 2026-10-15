Um idoso de 78 anos ficou ferido após um acidente envolvendo dois veículos na vicinal João Traficante que liga Franca a Ibiraci (MG). A colisão aconteceu na altura do quilômetro 5 da via, na manhã desta quinta-feira, 15.

Segundo informações de testemunhas, o motorista de uma picape Montana seguia no sentido Ibiraci quando fez uma manobra de retorno para acessar um condomínio de chácaras. Durante a manobra, o veículo foi atingido por uma caminhonete que trafegava no sentido Franca.

Com a força do impacto, a parte dianteira da Montana ficou destruída. O motorista, de 78 anos, sofreu ferimentos na cabeça, foi socorrido pela equipe de resgate e encaminhado a um hospital particular.