15 de outubro de 2026
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PELA MANHÃ

Batida entre dois carros deixa idoso ferido em rodovia de Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Carros sofreram danos após colisão na manhã desta quinta-feira, 15
Carros sofreram danos após colisão na manhã desta quinta-feira, 15

Um idoso de 78 anos ficou ferido após um acidente envolvendo dois veículos na vicinal João Traficante que liga Franca a Ibiraci (MG). A colisão aconteceu na altura do quilômetro 5 da via, na manhã desta quinta-feira, 15.

Segundo informações de testemunhas, o motorista de uma picape Montana seguia no sentido Ibiraci quando fez uma manobra de retorno para acessar um condomínio de chácaras. Durante a manobra, o veículo foi atingido por uma caminhonete que trafegava no sentido Franca.

Com a força do impacto, a parte dianteira da Montana ficou destruída. O motorista, de 78 anos, sofreu ferimentos na cabeça, foi socorrido pela equipe de resgate e encaminhado a um hospital particular.

O condutor da caminhonete não sofreu ferimentos.  A caminhonete teve a roda dianteira arrancada com a colisão. Peças dos dois veículos ficaram espalhadas pela pista.

Após a retirada dos automóveis, o trânsito foi normalizado no trecho.O caso foi registrado e deverá ser apurado.

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