Franca registrou 100,6 milímetros de chuva entre os dias 1º e 15 de outubro, segundo dados horários da estação meteorológica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O volume foi registrado ao longo da primeira quinzena do mês, marcada por precipitações diárias e episódios de chuva intensa.
O levantamento aponta que houve registro de precipitação em todos os 15 dias analisados. O menor acumulado diário foi de 1 milímetro, no dia 3, enquanto o maior foi registrado no dia 15, com 21 milímetros. O dado referente a esta quinta-feira, 15, porém, ainda era parcial no momento da extração, com registros disponíveis somente até as 8h, no horário de Brasília.
Entre os dias com maior volume de chuva também estão:
- 7 de outubro, com 12,8 milímetros;
- 14 de outubro, com 11,8 milímetros;
- 12 de outubro, com 9,8 milímetros; e
- 9 de outubro, com 8,6 milímetros.
Chuva mais intensa ocorreu durante a madrugada
O episódio de chuva mais intenso do período analisado ocorreu entre a noite de quarta-feira, 14, e a madrugada desta quinta-feira, 15. Foram registrados 21 milímetros em um intervalo de quatro horas, com pico de 12,6 milímetros em uma única hora.
Os registros horários correspondem ao período entre 22h de quarta-feira e 1h de quinta-feira, no horário de Brasília. A concentração de chuva em um intervalo curto evidencia a intensidade de algumas das pancadas registradas no município.
Outro episódio relevante ocorreu na noite de 6 para 7 de outubro, quando foram acumulados 12,4 milímetros em cinco horas. No dia 9, foram 8 milímetros em quatro horas, enquanto a noite de 14 de outubro teve um intervalo de duas horas com 7,6 milímetros.
Pancadas se concentram entre a tarde e a madrugada
A distribuição dos registros horários indica maior concentração de chuva entre o fim da tarde, a noite e a madrugada. Os maiores acumulados por horário ocorreram principalmente entre 17h e 1h, no horário local.
Esse padrão é compatível com pancadas de chuva associadas ao aquecimento diurno e à formação de áreas de instabilidade, embora os dados isolados da estação não permitam determinar, por si só, o mecanismo responsável por cada episódio.
Durante os períodos de precipitação mais intensa, a umidade relativa do ar chegou a ficar entre 91% e 94%. A combinação de elevada umidade e chuva concentrada em poucas horas reforça a importância de acompanhar os avisos meteorológicos, especialmente quando houver previsão de temporais.
Temperatura chegou a 33,2°C
Além da chuva, os dados meteorológicos registraram temperaturas elevadas ao longo da primeira quinzena. A máxima do período foi de 33,2°C, no dia 9, por volta das 14h, no horário de Brasília.
A menor temperatura foi de 16,6°C, registrada na madrugada de 15 de outubro, após o episódio de chuva mais intenso do levantamento.
A maior rajada de vento foi de 15,1 metros por segundo, equivalente a aproximadamente 54 km/h, no dia 10. O registro reforça a importância de observar não apenas os volumes de precipitação, mas também as condições de vento durante períodos de instabilidade.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.