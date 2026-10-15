Franca registrou 100,6 milímetros de chuva entre os dias 1º e 15 de outubro, segundo dados horários da estação meteorológica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O volume foi registrado ao longo da primeira quinzena do mês, marcada por precipitações diárias e episódios de chuva intensa.

O levantamento aponta que houve registro de precipitação em todos os 15 dias analisados. O menor acumulado diário foi de 1 milímetro, no dia 3, enquanto o maior foi registrado no dia 15, com 21 milímetros. O dado referente a esta quinta-feira, 15, porém, ainda era parcial no momento da extração, com registros disponíveis somente até as 8h, no horário de Brasília.



Entre os dias com maior volume de chuva também estão:

7 de outubro, com 12,8 milímetros;

14 de outubro, com 11,8 milímetros;

12 de outubro, com 9,8 milímetros; e

9 de outubro, com 8,6 milímetros.



Chuva mais intensa ocorreu durante a madrugada