Veja o obituário desta quinta-feira, 15, em Franca:

Nome: Joaquim Davi Tristão

Idade: 95 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Noêmia Maria da Silva Justino

Idade: 91 anos

Local do velório: Velório São Vicente, sala 4

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h