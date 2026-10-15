Veja o obituário desta quinta-feira, 15, em Franca:
Nome: Joaquim Davi Tristão
Idade: 95 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Noêmia Maria da Silva Justino
Idade: 91 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 4
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.