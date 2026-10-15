Uma motocicleta XRE 300 foi furtada na noite dessa quarta-feira, 14, por volta das 19h30, na rua Abib Augusto Salomão, no bairro São José, em Franca.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação. Nas gravações, dois homens chegam ao local em outra motocicleta. Um deles desce, sobe na XRE 300, que estava estacionada, e deixa o local normalmente com o veículo.

A moto furtada tem placa FJF3J03. Até o momento, não há informações sobre a identificação dos suspeitos.

Informações