15 de outubro de 2026
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FURTO

Dupla chega de moto e furta XRE 300 estacionada em rua de Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Câmera filmou ladrão chegando e furtando a moto que estava estacionada
Câmera filmou ladrão chegando e furtando a moto que estava estacionada

Uma motocicleta XRE 300 foi furtada na noite dessa quarta-feira, 14, por volta das 19h30, na rua Abib Augusto Salomão, no bairro São José, em Franca.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação. Nas gravações, dois homens chegam ao local em outra motocicleta. Um deles desce, sobe na XRE 300, que estava estacionada, e deixa o local normalmente com o veículo.

A moto furtada tem placa FJF3J03. Até o momento, não há informações sobre a identificação dos suspeitos.

Informações

Quem tiver informações que possam ajudar a localizar a motocicleta pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190 ou pelo número (16) 98222-9356.

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