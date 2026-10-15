Seis carros e motos caíram ou quase caíram no córrego Cubatão, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca, nos últimos 12 meses. Os acidentes tiveram diferentes causas, desde colisões que deixaram veículos pendurados nas estruturas de proteção até uma motociclista que foi arremessada para dentro do córrego.
O caso mais recente ocorreu na noite do último domingo, 11, quando um Volkswagen Gol bateu contra o guard-rail e ficou parcialmente suspenso sobre o córrego, em frente ao McDonald’s, na região do viaduto Dona Quita.
Imagens da Central de Monitoramento da Prefeitura registraram o momento que o veículo atingiu a proteção em alta velocidade após acessar a avenida pela alça da avenida Major Nicácio. Chovia no momento do acidente.
Os três ocupantes conseguiram sair do carro e receberam ajuda de motoboys para retirar o veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
31 de outubro de 2025
Um Hyundai Creta ficou com uma das rodas dianteiras suspensa sobre o córrego após ser atingido lateralmente por um Ford Fiesta no cruzamento das avenidas Ismael Alonso y Alonso e Alagoas. Segundo testemunhas, o motorista do Fiesta não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.
A estrutura metálica de proteção impediu que o Creta caísse na água. Um guincho foi utilizado para retirar o veículo e ninguém ficou ferido.
10 de dezembro de 2025
Uma colisão entre um Fiat Strada e um Volkswagen Fox quase terminou com um dos carros dentro do córrego Cubatão, na rotatória da Alonso y Alonso, no Jardim Piratininga.
De acordo o registro policial, o motorista do Fox teria entrado na frente da Strada, que trafegava pela rotatória e tinha preferência. Após o impacto, o Fox perdeu o controle e bateu contra o guard-rail. Não houve registro de feridos.
19 de março de 2026
Um Fiat Uno branco quase caiu no córrego após a motorista perder o controle da direção ao tentar acessar a avenida Alonso y Alonso pela Major Nicácio. Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo não conseguiu completar a curva e atingiu o guard-rail.
Duas mulheres estavam no carro e foram ajudadas por entregadores e outras pessoas que passavam pelo local. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.
25 de março de 2026
Um homem de 85 anos ficou ferido após perder o controle de uma GM Spin e cair no córrego Cubatão. Segundo o próprio motorista, ele teria confundido os pedais ao sair de uma vaga de estacionamento.
O carro atingiu a proteção, quebrou parte da estrutura de concreto, arrancou uma grade e capotou dentro do córrego, ficando com as rodas para cima.
O idoso ficou preso no veículo e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros, com apoio de familiares que estavam próximos. Ele foi encaminhado para atendimento médico.
28 de julho de 2026
Uma motociclista de 20 anos foi arremessada para dentro do córrego Cubatão após a moto que conduzia apresentar uma falha mecânica e se partir ao meio. Ela seguia no sentido da Faculdade de Direito quando perdeu o controle, atingiu a mureta de proteção e caiu no córrego.
A jovem chegou a ficar inconsciente e foi resgatada por equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Samu. Ela foi encaminhada a um hospital da cidade com ferimentos.
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