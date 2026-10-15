Seis carros e motos caíram ou quase caíram no córrego Cubatão, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca, nos últimos 12 meses. Os acidentes tiveram diferentes causas, desde colisões que deixaram veículos pendurados nas estruturas de proteção até uma motociclista que foi arremessada para dentro do córrego.

O caso mais recente ocorreu na noite do último domingo, 11, quando um Volkswagen Gol bateu contra o guard-rail e ficou parcialmente suspenso sobre o córrego, em frente ao McDonald’s, na região do viaduto Dona Quita.

Imagens da Central de Monitoramento da Prefeitura registraram o momento que o veículo atingiu a proteção em alta velocidade após acessar a avenida pela alça da avenida Major Nicácio. Chovia no momento do acidente.