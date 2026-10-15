Uma batida entre um guincho e uma carreta terminou com um motorista ferido na noite dessa quarta-feira, 14, na rodovia Anhanguera (SP-330), em São Joaquim da Barra, na região de Franca. O acidente aconteceu às 22h56, no km 387, no sentido Capital.
Segundo a Entrevias, o guincho seguia pela rodovia quando bateu na traseira da carreta, por motivos ainda não esclarecidos.
Após a colisão, o guincho teve a frente destruída e parou na faixa central da rodovia, enquanto a carreta parou no acostamento.
Ainda de acordo com a concessionária, o motorista do guincho sofreu ferimentos moderados, sendo socorrido para uma unidade de saúde da região. O condutor da carreta não ficou ferido.
Por conta do acidente, uma das faixas da rodovia ficou interditada por cerca de duas horas. A liberação aconteceu após a retirada do guincho.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.