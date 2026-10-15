15 de outubro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
DESTRUIÇÃO

Motorista fica ferido após guincho bater na traseira de carreta

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Artesp
Frente do guincho ficou destruída após batida contra carreta na Rodovia Anhanguera, em São Joaquim da Barra
Frente do guincho ficou destruída após batida contra carreta na Rodovia Anhanguera, em São Joaquim da Barra

Uma batida entre um guincho e uma carreta terminou com um motorista ferido na noite dessa quarta-feira, 14, na rodovia Anhanguera (SP-330), em São Joaquim da Barra, na região de Franca. O acidente aconteceu às 22h56, no km 387, no sentido Capital.

Segundo a Entrevias, o guincho seguia pela rodovia quando bateu na traseira da carreta, por motivos ainda não esclarecidos.

Após a colisão, o guincho teve a frente destruída e parou na faixa central da rodovia, enquanto a carreta parou no acostamento.

Ainda de acordo com a concessionária, o motorista do guincho sofreu ferimentos moderados, sendo socorrido para uma unidade de saúde da região. O condutor da carreta não ficou ferido. 

Por conta do acidente, uma das faixas da rodovia ficou interditada por cerca de duas horas. A liberação aconteceu após a retirada do guincho. 

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários