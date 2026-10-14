O Franca Basquete oficializou, na noite desta quarta-feira, 14, a contratação do ala Gui Deodato para a temporada 2026/2027. Anunciado inicialmente para chegar em dezembro, o jogador teve sua vinda antecipada após passagem pelo Soles de Mexicali, do México.
No último NBB (Novo Basquete Brasil) que disputou pelo Flamengo, Deodato registrou médias de 13,2 pontos, 3,3 rebotes e 2,5 assistências por partida. O arremesso de três pontos é uma de suas principais características.
O ala também acumula marcas expressivas na história da competição: ocupa a quarta posição entre os atletas com mais cestas de três pontos e está entre os dez maiores pontuadores do NBB.
Presença frequente nas convocações da Seleção Brasileira, Gui Deodato foi campeão da AmeriCup de 2025. O jogador chega ao Franca com experiência e títulos acumulados ao longo da carreira.
Estreia ainda será definida
De acordo com o clube, o atleta deve se apresentar nesta semana para realizar exames médicos e concluir a documentação. A data da estreia no NBB ainda será definida.
Em vídeo divulgado pelo Franca Basquete, Deodato comentou a chegada à equipe francana. “Foram muitos anos como rival, mas chegou o grande momento de estarmos juntos”, afirmou.
Clube busca mais um reforço
O Franca Basquete também deve anunciar nos próximos dias a contratação de um ala-pivô estrangeiro para ocupar a vaga de Jordan Williams. O jogador havia sido anunciado anteriormente, mas não defenderá mais a equipe por problemas pessoais.
Atual finalista do Campeonato Paulista, o Franca estreia no NBB 2026/2027 na próxima segunda-feira, 19, contra o São José dos Campos, em partida marcada para Franca.
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