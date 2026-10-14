O Franca Basquete oficializou, na noite desta quarta-feira, 14, a contratação do ala Gui Deodato para a temporada 2026/2027. Anunciado inicialmente para chegar em dezembro, o jogador teve sua vinda antecipada após passagem pelo Soles de Mexicali, do México.

No último NBB (Novo Basquete Brasil) que disputou pelo Flamengo, Deodato registrou médias de 13,2 pontos, 3,3 rebotes e 2,5 assistências por partida. O arremesso de três pontos é uma de suas principais características.

O ala também acumula marcas expressivas na história da competição: ocupa a quarta posição entre os atletas com mais cestas de três pontos e está entre os dez maiores pontuadores do NBB.