14 de outubro de 2026
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EM FRANCA

Ciclista fica gravemente ferido após batida frontal contra carro

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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GCN
Viatura do Samu durante o atendimento ao ciclista vítima da batida no Jardim Portinari, em Franca
Viatura do Samu durante o atendimento ao ciclista vítima da batida no Jardim Portinari, em Franca

Um ciclista ficou gravemente ferido após bater de frente com um carro na noite desta quarta-feira, 14, na avenida Margarida Fornazier Cardoso de Oliveira, no Jardim Portinari, na região Norte de Franca.

Segundo testemunhas, o ciclista não conseguiu fazer uma curva e bateu frontalmente contra o outro veículo. Com a força do impacto, ele foi arremessado a metros de distância. A bicicleta ficou danificada e chegou a quebrar.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima. Devido à gravidade dos ferimentos, o ciclista precisou ser intubado ainda no local.

Em seguida, ele foi encaminhado à Santa Casa de Franca. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde da vítima nem sua identificação.

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