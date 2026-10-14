Um ciclista ficou gravemente ferido após bater de frente com um carro na noite desta quarta-feira, 14, na avenida Margarida Fornazier Cardoso de Oliveira, no Jardim Portinari, na região Norte de Franca.

Segundo testemunhas, o ciclista não conseguiu fazer uma curva e bateu frontalmente contra o outro veículo. Com a força do impacto, ele foi arremessado a metros de distância. A bicicleta ficou danificada e chegou a quebrar.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima. Devido à gravidade dos ferimentos, o ciclista precisou ser intubado ainda no local.