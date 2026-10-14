O corpo do cabeleireiro Geraldo Magela Toledo, de 46 anos, foi encontrado nesta quarta-feira, 14, em uma área de difícil acesso aos fundos do Residencial Amazonas, em Franca. O local tem pedras e uma cachoeira conhecida como Cachoeira dos Bagrinhos.

O Corpo de Bombeiros realizou buscas durante três dias, desde o desaparecimento de Geraldo, na noite de domingo, 11. Segundo a corporação, as equipes percorreram mais de 24 quilômetros pelo Córrego dos Bagres, que segue até a saída da cidade.

Durante os trabalhos, os bombeiros enfrentaram as fortes chuvas que atingiram Franca nos últimos dias. Nesta quarta-feira, o nível do córrego subiu consideravelmente, o que dificultou as buscas.