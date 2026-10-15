Franca recebe nesta quinta-feira, 15, mais uma edição do Passeio Ciclístico, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca. A concentração será às 19h15, no Poliesportivo, com saída prevista para as 19h30.

O percurso passará pela avenida Paulo VI, Jardim Aeroporto, Vila Hípica, Residencial Zanetti e Jardim Paraty, seguindo até a avenida Adhemar Pereira de Barros.

O retorno será pelas avenidas Hugo Betarello, Santa Cruz e Ângelo Pedro, além da rua Professora Maria Faleiros e das avenidas Champagnat e Antônio L. Caetano, até a chegada ao Poliesportivo.

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