O Programa Emprega Franca oferece 385 vagas de emprego para pessoas que buscam ingressar no mercado de trabalho ou mudar de área de atuação em Franca. A atualização é dessa quarta-feira, 14.
Entre as oportunidades disponíveis estão cargos de motorista entregador, técnico de segurança do trabalho, assistente contábil, cuidador de idosos, corretor de imóveis, camareira, segurança eletrônica, ajudante de saneamento, cozinheiro, operador de caixa e vendedor.
Também há vagas para atendente de lanchonete, atendente de lojas e mercados, auxiliar de limpeza, fonoaudiólogo, técnico de enfermagem, lavador de automóveis e repositor de mercadorias.
Escolaridade e experiência
As exigências variam conforme a função, com oportunidades para candidatos com Ensino Fundamental incompleto, Ensino Médio completo e Ensino Superior. A necessidade de experiência profissional também depende do cargo.
Como se candidatar
Os interessados podem consultar as vagas disponíveis no site da Prefeitura de Franca.
Outra opção é comparecer à sede do Emprega Franca, localizada na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari, em prédio anexo à Rodoviária. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (16) 99601-0848 ou pelo e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br.
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