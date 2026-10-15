O Programa Emprega Franca oferece 385 vagas de emprego para pessoas que buscam ingressar no mercado de trabalho ou mudar de área de atuação em Franca. A atualização é dessa quarta-feira, 14.

Entre as oportunidades disponíveis estão cargos de motorista entregador, técnico de segurança do trabalho, assistente contábil, cuidador de idosos, corretor de imóveis, camareira, segurança eletrônica, ajudante de saneamento, cozinheiro, operador de caixa e vendedor.

Também há vagas para atendente de lanchonete, atendente de lojas e mercados, auxiliar de limpeza, fonoaudiólogo, técnico de enfermagem, lavador de automóveis e repositor de mercadorias.

Escolaridade e experiência