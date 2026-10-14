Um homem foi preso por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira, 14, no Conjunto Habitacional Zaira Pupin, em Batatais. No apartamento onde foi localizado, a Polícia Militar apreendeu maconha, cocaína e crack, além de 27 comprimidos de ecstasy e materiais utilizados no preparo e na pesagem de drogas.

Durante patrulhamento pelo condomínio, os policiais avistaram o condutor de uma motocicleta Honda Bros. Ao perceber a aproximação da viatura, ele abandonou o veículo e fugiu a pé.

Com o apoio de outras equipes, os policiais fizeram buscas e localizaram o suspeito em um apartamento.

Drogas e materiais apreendidos