14 de outubro de 2026
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EM BATATAIS

Homem se esconde em apê e é preso com maconha, cocaína e crack

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Policial militar conduzindo homem preso por tráfico de drogas em Batatais
Policial militar conduzindo homem preso por tráfico de drogas em Batatais

Um homem foi preso por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira, 14, no Conjunto Habitacional Zaira Pupin, em Batatais. No apartamento onde foi localizado, a Polícia Militar apreendeu maconha, cocaína e crack, além de 27 comprimidos de ecstasy e materiais utilizados no preparo e na pesagem de drogas.

Durante patrulhamento pelo condomínio, os policiais avistaram o condutor de uma motocicleta Honda Bros. Ao perceber a aproximação da viatura, ele abandonou o veículo e fugiu a pé.

Com o apoio de outras equipes, os policiais fizeram buscas e localizaram o suspeito em um apartamento.

Drogas e materiais apreendidos

No imóvel, foram encontrados dois tabletes de maconha, 456 eppendorfs com cocaína, porções de cocaína e crack e 27 comprimidos de ecstasy.

Os policiais também apreenderam duas balanças de precisão, um rolo de plástico-filme, um canivete e um aparelho celular. A motocicleta utilizada pelo suspeito também foi recolhida.

Após a ocorrência, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Batatais, onde permaneceu preso à disposição da Justiça por tráfico de drogas.

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