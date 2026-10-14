Um homem foi preso por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira, 14, no Conjunto Habitacional Zaira Pupin, em Batatais. No apartamento onde foi localizado, a Polícia Militar apreendeu maconha, cocaína e crack, além de 27 comprimidos de ecstasy e materiais utilizados no preparo e na pesagem de drogas.
Durante patrulhamento pelo condomínio, os policiais avistaram o condutor de uma motocicleta Honda Bros. Ao perceber a aproximação da viatura, ele abandonou o veículo e fugiu a pé.
Com o apoio de outras equipes, os policiais fizeram buscas e localizaram o suspeito em um apartamento.
Drogas e materiais apreendidos
No imóvel, foram encontrados dois tabletes de maconha, 456 eppendorfs com cocaína, porções de cocaína e crack e 27 comprimidos de ecstasy.
Os policiais também apreenderam duas balanças de precisão, um rolo de plástico-filme, um canivete e um aparelho celular. A motocicleta utilizada pelo suspeito também foi recolhida.
Após a ocorrência, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Batatais, onde permaneceu preso à disposição da Justiça por tráfico de drogas.
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