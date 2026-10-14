14 de outubro de 2026
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Níveis dos córregos sobem durante forte chuva em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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GCN
Volume de água no Córrego Cubatão, em Franca
Volume de água no Córrego Cubatão, em Franca

Os níveis dos córregos subiram durante o temporal que atinge Franca na tarde desta quarta-feira, 14. O Portal GCN/Sampi percorreu a avenida Ismael Alonso y Alonso para acompanhar a situação do Córrego Cubatão durante a chuva.

A chuva começou por volta das 16h. O aumento do volume de água era visível na cabeceira do córrego, próximo ao Franca Garden, e nas imediações do viaduto Dona Quita, no cruzamento com a avenida Major Nicácio.

Apesar da elevação do nível da água, o Córrego Cubatão não havia transbordado até o fechamento deste texto.

Obras no Córrego Cubatão

A região próxima ao viaduto Dona Quita, em frente ao Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), passa por obras de alargamento e aprofundamento do Córrego Cubatão.

As intervenções têm como objetivo ampliar a capacidade de vazão da água e reduzir os problemas de alagamento no local.

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