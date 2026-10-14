Os níveis dos córregos subiram durante o temporal que atinge Franca na tarde desta quarta-feira, 14. O Portal GCN/Sampi percorreu a avenida Ismael Alonso y Alonso para acompanhar a situação do Córrego Cubatão durante a chuva.

A chuva começou por volta das 16h. O aumento do volume de água era visível na cabeceira do córrego, próximo ao Franca Garden, e nas imediações do viaduto Dona Quita, no cruzamento com a avenida Major Nicácio.

Apesar da elevação do nível da água, o Córrego Cubatão não havia transbordado até o fechamento deste texto.

Obras no Córrego Cubatão