Os níveis dos córregos subiram durante o temporal que atinge Franca na tarde desta quarta-feira, 14. O Portal GCN/Sampi percorreu a avenida Ismael Alonso y Alonso para acompanhar a situação do Córrego Cubatão durante a chuva.
A chuva começou por volta das 16h. O aumento do volume de água era visível na cabeceira do córrego, próximo ao Franca Garden, e nas imediações do viaduto Dona Quita, no cruzamento com a avenida Major Nicácio.
Apesar da elevação do nível da água, o Córrego Cubatão não havia transbordado até o fechamento deste texto.
Obras no Córrego Cubatão
A região próxima ao viaduto Dona Quita, em frente ao Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), passa por obras de alargamento e aprofundamento do Córrego Cubatão.
As intervenções têm como objetivo ampliar a capacidade de vazão da água e reduzir os problemas de alagamento no local.
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