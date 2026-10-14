Uma árvore caiu sobre parte de uma casa na noite dessa terça-feira, 13, durante o forte temporal que atingiu São Joaquim da Barra, a 61 km de Franca. O acidente aconteceu por volta das 19h30, na avenida Maria Pinho Martins, no Jardim Morumbi. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.

A queda atingiu parte do imóvel e danificou o muro da propriedade. Uma criança estava dentro da casa no momento do acidente, mas fora da área atingida.

Equipes da Defesa Civil e representantes da Prefeitura estiveram no local para avaliar os estragos e verificar as condições da área afetada.