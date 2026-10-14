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SUSTO

Árvore cai sobre casa durante temporal em São Joaquim da Barra

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Paulo Cruz/Artplay
Muro danificado após árvore cair sobre casa em São Joaquim da Barra
Muro danificado após árvore cair sobre casa em São Joaquim da Barra

Uma árvore caiu sobre parte de uma casa na noite dessa terça-feira, 13, durante o forte temporal que atingiu São Joaquim da Barra, a 61 km de Franca. O acidente aconteceu por volta das 19h30, na avenida Maria Pinho Martins, no Jardim Morumbi. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.

A queda atingiu parte do imóvel e danificou o muro da propriedade. Uma criança estava dentro da casa no momento do acidente, mas fora da área atingida.

Equipes da Defesa Civil e representantes da Prefeitura estiveram no local para avaliar os estragos e verificar as condições da área afetada.

A previsão é que a retirada da árvore e os trabalhos de poda sejam realizados nesta quinta-feira, 15.

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