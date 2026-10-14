O Corpo de Bombeiros de Franca encontrou na tarde desta quarta-feira, 14, o corpo do cabeleireiro Geraldo Margelo Toledo, de 46 anos, desaparecido desde domingo, 11. Ele foi localizado próximo à cachoeira dos Bagrinhos, nos fundos do Residencial Amazonas, em Franca.
O local foi isolado e as polícias Civil e Militar foram acionadas, assim como a perícia científica. O corpo deverá ser encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca para exames.
Após os procedimentos, o corpo será liberado para o sepultamento.
Desaparecimento
Geraldo saiu de casa no domingo e não foi mais visto. As buscas começaram na segunda-feira, 12, e continuaram na terça-feira, 13, mas ele ainda não havia sido localizado.
A suspeita era de que o cabeleireiro tivesse caído nas águas do córrego. As circunstâncias do desaparecimento ainda não foram esclarecidas.
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