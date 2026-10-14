A Justiça de São Paulo condenou o ex-prefeito de Miguelópolis, Juliano Mendonça Jorge, outras nove pessoas e uma empresa por improbidade administrativa em dois processos de licitação considerados fraudulentos. A sentença, publicada nessa terça-feira, 13, determina a suspensão dos direitos políticos do ex-chefe do Executivo por oito anos e o pagamento de multa de R$ 173,6 mil, antes da atualização monetária e dos juros. A decisão cabe recurso.

Segundo o juiz Diego Goulart de Faria, da 1ª Vara de Miguelópolis, os procedimentos foram montados para favorecer a empresa Sampaio & Tosta, responsável por contratos que somaram R$ 86.784.

Na sentença, o magistrado afirmou que as contratações não decorreram de disputas reais entre empresas. De acordo com ele, os documentos foram elaborados posteriormente para dar aparência de legalidade a serviços que já haviam sido contratados.