Um acidente entre um carro e um treminhão deixou cinco pessoas feridas na noite dessa terça-feira, 13, na vicinal Tuti Vaz de Almeida, que liga Barretos a Jaborandi. A colisão aconteceu durante o temporal que atingiu a região.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Barretos, os dois veículos seguiam no sentido Barretos-Jaborandi quando bateram.

O motorista do carro sofreu um ferimento na perna, enquanto uma das passageiras apresentava suspeita de fratura no tórax. As outras três ocupantes tiveram ferimentos leves.