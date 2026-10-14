14 de outubro de 2026
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Batida entre carro e treminhão deixa cinco feridos em vicinal

Por da Redação | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Carro destruído após batida entre Barretos e Jaborandi
Carro destruído após batida entre Barretos e Jaborandi

Um acidente entre um carro e um treminhão deixou cinco pessoas feridas na noite dessa terça-feira, 13, na vicinal Tuti Vaz de Almeida, que liga Barretos a Jaborandi. A colisão aconteceu durante o temporal que atingiu a região.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Barretos, os dois veículos seguiam no sentido Barretos-Jaborandi quando bateram.

O motorista do carro sofreu um ferimento na perna, enquanto uma das passageiras apresentava suspeita de fratura no tórax. As outras três ocupantes tiveram ferimentos leves.

Antes da chegada dos bombeiros, testemunhas socorreram as passageiras e as levaram ao hospital. Todos os envolvidos foram encaminhados para a Santa Casa de Barretos. O motorista do treminhão não ficou ferido.

Com a força do impacto, a parte dianteira do carro ficou completamente destruída.

O local foi sinalizado, e um boletim de ocorrência foi registrado para apurar as circunstâncias do acidente.

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