Um gesto discreto com uma das mãos pode ajudar mulheres a pedir socorro em situações de violência sem precisar dizer uma palavra. O sinal internacional de ajuda foi incorporado ao Protocolo Não se Cale, iniciativa do Governo de São Paulo que busca preparar profissionais de bares, restaurantes, casas noturnas e espaços de eventos para reconhecer pedidos de ajuda e acolher vítimas.

Até setembro de 2026, mais de 139 mil pessoas concluíram a capacitação gratuita oferecida pelo programa em todo o estado. A formação orienta os participantes a identificar situações de risco e agir com discrição para evitar que a vítima fique ainda mais exposta ao possível agressor.

Veja como fazer o gesto de socorro

O sinal é feito com movimentos simples e pode ser realizado sem chamar a atenção de outras pessoas.