Um gesto discreto com uma das mãos pode ajudar mulheres a pedir socorro em situações de violência sem precisar dizer uma palavra. O sinal internacional de ajuda foi incorporado ao Protocolo Não se Cale, iniciativa do Governo de São Paulo que busca preparar profissionais de bares, restaurantes, casas noturnas e espaços de eventos para reconhecer pedidos de ajuda e acolher vítimas.
Até setembro de 2026, mais de 139 mil pessoas concluíram a capacitação gratuita oferecida pelo programa em todo o estado. A formação orienta os participantes a identificar situações de risco e agir com discrição para evitar que a vítima fique ainda mais exposta ao possível agressor.
Veja como fazer o gesto de socorro
O sinal é feito com movimentos simples e pode ser realizado sem chamar a atenção de outras pessoas.
Para reproduzi-lo, a mulher deve:
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Levantar uma das mãos com a palma voltada para fora.
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Dobrar o polegar em direção ao centro da palma.
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Fechar os outros quatro dedos sobre o polegar, formando um punho.
O gesto, conhecido internacionalmente como Signal for Help (Sinal de Ajuda), foi criado em 2020 pela organização canadense Canadian Women's Foundation para permitir que pessoas em situação de violência comuniquem discretamente que precisam de ajuda.
Como agir ao identificar o sinal
Reconhecer o gesto é apenas o primeiro passo. A orientação é agir com cautela, sem confrontar diretamente o possível agressor ou tomar atitudes que possam aumentar o risco para a mulher.
Nos estabelecimentos abrangidos pelo Protocolo Não se Cale, os funcionários capacitados devem oferecer acolhimento em um ambiente reservado, longe do possível agressor, e avaliar como prestar auxílio com segurança.
O atendimento pode incluir acompanhamento até um meio de transporte ou acionamento da polícia, conforme a situação e a decisão da vítima.
Em situações de perigo imediato, a Polícia Militar pode ser acionada pelo telefone 190.
“Esse gesto é uma ferramenta importante porque muitas mulheres, por medo ou pela presença do agressor, não conseguem pedir socorro diretamente”, afirma a secretária estadual de Políticas para a Mulher, Adriana Liporoni.
Segundo ela, a capacitação também prepara os profissionais para reconhecer o sinal e oferecer atendimento humanizado, respeitando a segurança e a autonomia de cada mulher.
Protocolo já capacitou mais de 139 mil pessoas
Criado em 2023, o Protocolo Não se Cale estabelece medidas de prevenção e enfrentamento ao assédio, à importunação sexual e à violência contra a mulher em estabelecimentos como bares, restaurantes, casas noturnas e espaços de eventos.
Até setembro de 2026, o programa registrou mais de 186 mil inscritos e mais de 139 mil concluintes. Na comparação com o mesmo período anterior, o número de inscrições cresceu 67%, enquanto a quantidade de pessoas que finalizaram a formação aumentou aproximadamente 104%.
O curso é gratuito, realizado pela internet e tem carga horária de 15 horas, em parceria com o Procon-SP. O conteúdo aborda os tipos de violência contra a mulher, a identificação de situações de risco e os procedimentos de acolhimento e encaminhamento para as redes de saúde e segurança pública.
A legislação estadual também prevê que os estabelecimentos abrangidos pelo protocolo mantenham funcionários capacitados para auxiliar mulheres e afixem cartazes informativos em locais visíveis, inclusive nos banheiros femininos.
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