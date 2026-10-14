14 de outubro de 2026
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BUSCAS CONTINUAM

Corpo de Bombeiros busca cabeleireiro entre Franca e Restinga

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Bombeiro durante buscas no Córrego Cubatão, nesta quarta-feira
Bombeiro durante buscas no Córrego Cubatão, nesta quarta-feira

As buscas pelo cabeleireiro Geraldo Margelo Toledo, de 46 anos, entraram no terceiro dia nesta quarta-feira, 14. Ele está desaparecido desde domingo, 11, quando saiu de casa e não retornou. O Corpo de Bombeiros concentra os trabalhos no córrego Cubatão, em Franca.

A suspeita é de que ele tenha caído na água.

As equipes realizam buscas no trecho que vai da ponte do Galo Branco até as proximidades do município de Restinga, seguindo o curso do córrego na tentativa de localizar o homem.

Família busca por informações

Enquanto as equipes seguem mobilizadas, familiares procuram por qualquer informação que possa ajudar a encontrar Geraldo. Ele permanece desaparecido, e até o momento não há confirmação sobre o que aconteceu após sua saída de casa.

A família pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro do cabeleireiro entre em contato com as autoridades.

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