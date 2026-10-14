As buscas pelo cabeleireiro Geraldo Margelo Toledo, de 46 anos, entraram no terceiro dia nesta quarta-feira, 14. Ele está desaparecido desde domingo, 11, quando saiu de casa e não retornou. O Corpo de Bombeiros concentra os trabalhos no córrego Cubatão, em Franca.

A suspeita é de que ele tenha caído na água.

As equipes realizam buscas no trecho que vai da ponte do Galo Branco até as proximidades do município de Restinga, seguindo o curso do córrego na tentativa de localizar o homem.

Família busca por informações