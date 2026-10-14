15 de outubro de 2026
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MEIO AMBIENTE

Criador de aves é multado em R$ 6,2 mil em Patrocínio Paulista

Por Lara Santiago | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar Ambiental
Aves silvestres apreendidas pela Polícia Militar Ambiental durante fiscalização em Patrocínio Paulista
Aves silvestres apreendidas pela Polícia Militar Ambiental durante fiscalização em Patrocínio Paulista

Um criador amador de aves foi multado em R$ 6,2 mil após a Polícia Militar Ambiental identificar irregularidades na manutenção de animais silvestres em cativeiro, em Patrocínio Paulista. A fiscalização foi realizada nessa terça-feira, 13, e resultou na apreensão de seis aves, posteriormente soltas em ambiente natural adequado.

Durante a vistoria, os policiais encontraram seis aves silvestres sem anilhas de identificação, dispositivos utilizados para identificar os animais. Em consulta ao SISPASS (Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros), a equipe constatou que o plantel cadastrado era de sete aves, mas apenas uma permanecia sob a guarda do responsável.

Questionado pelos policiais, o criador afirmou ter soltado as outras seis aves, que possuíam anilhas, sem autorização do órgão competente.

Apreensão e suspensão do cadastro

Diante das irregularidades, foram lavrados dois Autos de Infração Ambiental, com base na Resolução SIMA nº 5/2021. As seis aves encontradas foram apreendidas e, posteriormente, soltas em ambiente natural adequado.

A Polícia Ambiental também determinou a suspensão do acesso do criador ao SISPASS até a decisão administrativa final sobre as infrações.

O caso será encaminhado à autoridade de Polícia Judiciária competente para análise das medidas cabíveis.

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