Um criador amador de aves foi multado em R$ 6,2 mil após a Polícia Militar Ambiental identificar irregularidades na manutenção de animais silvestres em cativeiro, em Patrocínio Paulista. A fiscalização foi realizada nessa terça-feira, 13, e resultou na apreensão de seis aves, posteriormente soltas em ambiente natural adequado.

Durante a vistoria, os policiais encontraram seis aves silvestres sem anilhas de identificação, dispositivos utilizados para identificar os animais. Em consulta ao SISPASS (Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros), a equipe constatou que o plantel cadastrado era de sete aves, mas apenas uma permanecia sob a guarda do responsável.

Questionado pelos policiais, o criador afirmou ter soltado as outras seis aves, que possuíam anilhas, sem autorização do órgão competente.

Apreensão e suspensão do cadastro