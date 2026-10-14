Um criador amador de aves foi multado em R$ 6,2 mil após a Polícia Militar Ambiental identificar irregularidades na manutenção de animais silvestres em cativeiro, em Patrocínio Paulista. A fiscalização foi realizada nessa terça-feira, 13, e resultou na apreensão de seis aves, posteriormente soltas em ambiente natural adequado.
Durante a vistoria, os policiais encontraram seis aves silvestres sem anilhas de identificação, dispositivos utilizados para identificar os animais. Em consulta ao SISPASS (Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros), a equipe constatou que o plantel cadastrado era de sete aves, mas apenas uma permanecia sob a guarda do responsável.
Questionado pelos policiais, o criador afirmou ter soltado as outras seis aves, que possuíam anilhas, sem autorização do órgão competente.
Apreensão e suspensão do cadastro
Diante das irregularidades, foram lavrados dois Autos de Infração Ambiental, com base na Resolução SIMA nº 5/2021. As seis aves encontradas foram apreendidas e, posteriormente, soltas em ambiente natural adequado.
A Polícia Ambiental também determinou a suspensão do acesso do criador ao SISPASS até a decisão administrativa final sobre as infrações.
O caso será encaminhado à autoridade de Polícia Judiciária competente para análise das medidas cabíveis.
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